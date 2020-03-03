Переносная печь GoSun Fusion готовит блюда без использования сетевого электричества (видео)

Американская компания GoSun прославилась революционной бытовой техникой на солнечных элементах, которая готовит блюда без использования сетевого электричества.

На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе ее разработчики представили две новинки: печку с солнечной панелью GoSun Fusion, которая готовит даже по ночам, и рефрижераторную систему GoSun Chill, которая поддерживает продукты и напитки охлажденными из использования традиционных видов энергии.

GoSun Fusion – это гибридная переносная печь с системой нагрева на солнечных элементах. Технология приготовления GoSun защищена патентами: еда готовится в вакуумной трубке, и инновация GoSun Fusion состоит в том, что теперь нагрев продуктов не просто осуществляется с помощью солнечных панелей, но и возможен без прямого воздействия солнечных лучей.

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Использовать печь можно не только в пасмурную погоду или под дождем, но даже ночью благодаря поставляемому в комплекте литий-ионному аккумулятору. И даже в холодную погоду система нагревает продукты до 287 °С, оставаясь прохладной на ощупь.

GoSun Fusion изменит наши представления о комфортных путешествиях «дикарем» – теперь готовить еду можно в совершенно любых погодных условиях. Компактный аппарат удобно брать и в кемпинг, и в путешествие по воде, а внешний термометр покажет, когда продукты в закрытой печи полностью готовы к обеду.

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В компании заявляют, что их устройство в пять раз эффективнее, чем традиционные печи, и тратит на приготовление пищи такое количество энергии, которое требуется для питания одной обычной лампочки.