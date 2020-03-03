Главная НовостиТехнологииЭнергия Переносная печь GoSun Fusion готовит блюда без использования сетевого электричества (видео)

Переносная печь GoSun Fusion готовит блюда без использования сетевого электричества (видео)

03.03.2020
Переносная печь GoSun Fusion готовит блюда без использования сетевого электричества

Американская компания GoSun прославилась революционной бытовой техникой на солнечных элементах, которая готовит блюда без использования сетевого электричества.

На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе ее разработчики представили две новинки: печку с солнечной панелью GoSun Fusion, которая готовит даже по ночам, и рефрижераторную систему GoSun Chill, которая поддерживает продукты и напитки охлажденными из использования традиционных видов энергии.

Переносная печь GoSun Fusion готовит блюда без использования сетевого электричества

GoSun Fusion – это гибридная переносная печь с системой нагрева на солнечных элементах. Технология приготовления GoSun защищена патентами: еда готовится в вакуумной трубке, и инновация GoSun Fusion состоит в том, что теперь нагрев продуктов не просто осуществляется с помощью солнечных панелей, но и возможен без прямого воздействия солнечных лучей.

ТЕРМОГЕНЕРАТОР FIREBEE POWER TOWER ПРЕОБРАЗУЕТ ТЕПЛО ИЗ ПЕРЕНОСНОЙ ПЕЧИ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Использовать печь можно не только в пасмурную погоду или под дождем, но даже ночью благодаря поставляемому в комплекте литий-ионному аккумулятору. И даже в холодную погоду система нагревает продукты до 287 °С, оставаясь прохладной на ощупь.

Переносная печь GoSun Fusion готовит блюда без использования сетевого электричества

GoSun Fusion изменит наши представления о комфортных путешествиях «дикарем» – теперь готовить еду можно в совершенно любых погодных условиях. Компактный аппарат удобно брать и в кемпинг, и в путешествие по воде, а внешний термометр покажет, когда продукты в закрытой печи полностью готовы к обеду.

СОЛНЕЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В компании заявляют, что их устройство в пять раз эффективнее, чем традиционные печи, и тратит на приготовление пищи такое количество энергии, которое требуется для питания одной обычной лампочки.

, , , , ,
Мобильная солнечная печь GoSun для походов приготовит пищу даже в пасмурный день
Технологии

Мобильная солнечная печь GoSun для походов приготовит пищу даже в пасмурный день (видео)
Печь-горелка PeakBoil поддерживает огонь в любых погодных условиях
Технологии

Печь-горелка PeakBoil поддерживает огонь в любых погодных условиях
Мобильный холодильник на солнечных панелях
Технологии

Мобильный холодильник на солнечных батареях
Термогенератор FireBee Power Tower преобразует тепло из переносной печи в электричество
Технологии

Термогенератор FireBee Power Tower преобразует тепло из переносной печи в электричество
Специальная резина может вырабатывать электричество из солнечной и кинетической энергии
Технологии

Японец разработал резину способную вырабатывать электричество из солнечной энергии
Солнечная энергия: состояние и перспективы
Энергия

Солнечная энергия: состояние и перспективы (видео)