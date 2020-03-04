Пенополистирол: тепло- и звукоизоляция зданий, эффективность и характеристики

Эффективность пенополистирола определяется: низкой удельной теплопроводностью и низким термическим расширением; стабильностью в широком диапазоне температур: устойчивым сопротивлением к различным химическим веществам; высоким сопротивлением диффузии водяного пара; высокой устойчивостью к биологическим воздействиям; высокой прочностью при низкой плотности; низкой динамической жесткостью, которая обеспечивает качественную звукоизоляцию от ударного шума; небольшим весом, долговечностью, экологической чистотой, простотой обработки и монтажа, которые не требуют специальных инструментов и квалифицированной рабочей силы.

Кроме того, теплоизоляция пенополистиролом зданий и сооружений является эффективных методом снижения энергоснабжения, что особенно актуально в наше время при постоянном удорожании энергоносителей.

Плиты из пенополистирола выпускаются двух типов: ПСБ-С — с антипиреном и ПСБ — без антипирена. Антипирен добавляют в материал плит для повышения их сопротивления зажиганию. В зависимости от требований заказчика, плиты выпускаются следующих размеров: длина под 900 до 5000 мм с интервалом через 50 мм; ширина от 500 до 1300 мм с интервалом через 50 мм; товцина от 20 до 500 мм интервалом через 10 мм. В зависимости от предельного значения плотности полистирольные плиты подразделяются на марки М15, M25, М35 и M50.

Пенополистирол как строительный материал является безвредным для человека. При эксплуатации пенополистирол не рекомендуется подвергать воздействию температуры более 80 ° С. По огнестойкости пенополистирол относится к группе сжигаемых материалов. При его горении выделяется около 1000 МДж / м3, что в 7-8 раз меньше, чем при горении 1 м3 сухого лесоматериала.

Пенополистирольные плиты обладают высокой устойчивостью к различным химическим средам, включая морскую воду, солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрит, луга, мыло, разведенные слабые кислоты, соли, удобрения, битум, силиконовые масла, клеи, спирты, водорастворимые краски.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА — ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Учитывая то, что пенополистирол в строительных конструкциях всегда ограничивается (с двух сторон) каким-либо строительным материалом (металл, гипсокартон, штукатурка, кирпич, асбоцемент) от внутреннего пространства помещений, есть повод считать, что пожарный риск при его применении является не более, чем при использовании других отделочных теплоизоляционных материалов.

Следует также добавить, что пенополистирол не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, является долговечным и устойчивым к гниению. Он не является питательной средой для бактерий, грибков, насекомых и животных. По своему строительно-физическими свойствами пенополистирол можно отнести к универсальным строительных материалов. Однако следует иметь в виду, что пенополистирол не является устойчивым материалом для органических растворителей, дизельного топлива, растительных жиров.

Чаще всего пенополистирол используется в качестве теплоизоляционного материала при теплоизоляции стен, полов, кровель различных зданий, в том числе подвалов, холодильников и холодильных камер. Одновременно пенополистирол является хорошей звукоизоляцией от ударного шума.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ДОМА, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Транспортировать его можно любым видом транспорта. Плиты при транспортировке укладывают плашмя. Сохраняют пенополистирол в крытых помещениях и складах. Допускается его хранение под навесом. Во всех случаях пенополистирольные плиты укладывать на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м. При выполнении всех этих условий транспортировки и хранения пенополистирольных плит можно рассчитывать на сохранение всех его заводских качеств и гарантийных сроков.