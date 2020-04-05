Пекинские архитекторы создали уникальный, полностью энергетически автономный «дом — сад»

Пекинское архитектурное бюро MAD Architects в партнерстве с компанией по производству энергии из возобновляемых источников Hanergy создало прототип «дома будущего» — полностью энергетически автономного павильона, в котором стирается грань между отдыхом в стенах дома и на свежем воздухе.

Обширная изогнутая крыша «Обитаемого сада» покрыта солнечными панелями Hanergy, причем углы наклона скатов просчитаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную инсоляцию каждой панели в течение светового дня. Вырабатываемой солнечной энергии достаточно для того, чтобы полностью обеспечить бытовые нужды семьи из трех человек.

Экспериментальная модель Living Garden имеет мало общего с традиционным домом, однако под причудливой крышей с солнечными панелями пространство разбито на несколько обитаемых зон, переосмысленных в концепции сада.

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Решетчатый профиль делает крышу экодома прозрачной, стекло защищает от непогоды, а жесткие прямые линии в планировке заменены мягкими «органическими» формами.

В отличие от традиционной концепции «мой дом — моя крепость», проект MAD Architects создает атмосферу пленэра, размывая границы между жилищем и природной средой, — говорится в пресс-релизе проекта «Обитаемый сад».

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Проект соединяет в общий поток природу, солнечную энергию и повседневный быт и через архитектурный живой ландшафт создает прочную связь человека с окружающей средой.