Главная НовостиСтроительство Пекинские архитекторы создали уникальный, полностью энергетически автономный «дом — сад»

Пекинские архитекторы создали уникальный, полностью энергетически автономный «дом — сад»

05.04.2020
Пекинское архитектурное бюро создало полностью энергетически автономный «дом - сад»

Пекинское архитектурное бюро MAD Architects в партнерстве с компанией по производству энергии из возобновляемых источников Hanergy создало прототип «дома будущего» — полностью энергетически автономного павильона, в котором стирается грань между отдыхом в стенах дома и на свежем воздухе.

Обширная изогнутая крыша «Обитаемого сада» покрыта солнечными панелями Hanergy, причем углы наклона скатов просчитаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную инсоляцию каждой панели в течение светового дня. Вырабатываемой солнечной энергии достаточно для того, чтобы полностью обеспечить бытовые нужды семьи из трех человек.

Экспериментальная модель Living Garden имеет мало общего с традиционным домом, однако под причудливой крышей с солнечными панелями пространство разбито на несколько обитаемых зон, переосмысленных в концепции сада.

НА МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА НЬЮ-ЙОРКА ПРЕДЛАГАЮТ СООРУДИТЬ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ» НЕБОСКРЕБ-ЯМУ

Решетчатый профиль делает крышу экодома прозрачной, стекло защищает от непогоды, а жесткие прямые линии в планировке заменены мягкими «органическими» формами.

В отличие от традиционной концепции «мой дом — моя крепость», проект MAD Architects создает атмосферу пленэра, размывая границы между жилищем и природной средой, — говорится в пресс-релизе проекта «Обитаемый сад». 

НОРВЕГИЯ ПЕРЕХОДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КЛИМАТИЧЕСКИ-СОЗНАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Проект соединяет в общий поток природу, солнечную энергию и повседневный быт и через архитектурный живой ландшафт создает прочную связь человека с окружающей средой.

, , , , , ,
Современное жилье Амстердама - энергетически автономная плавучая вилла с солнечными панелями
Строительство

Современное жилье Амстердама - энергетически автономная плавучая вилла с солнечными панелями
Инновационный дом, по принципу осиного гнезда, напечатали на 3D-принтере из глины и соломы
Строительство

Инновационный дом, по принципу осиного гнезда, напечатали на 3D-принтере из глины и соломы
Компания Arkup представила концепт двухуровневого автономного плавучего дома
Строительство

Компания Arkup представила концепт двухуровневого автономного плавучего дома
Сборные дома элит класса Starck & Riko
Строительство

Сборные дома элит класса Starck & Riko - производят до 50 % больше энергии, чем потребляют
Купольный дом House of Peace, производит энергии больше, чем потребляет
Строительство

Купольный дом House of Peace, производит энергии больше, чем потребляет (видео)
Компактный буксируемый дом Dreamweaver Tiny House работает в автономном режиме
Строительство

Компактный буксируемый дом Dreamweaver Tiny House работает в автономном режиме (фото)