Пассивный дом – воплощение энергетической эффективности дома, на 75% экономнее обычного

Пассивный дом – это архитектурный принцип, открытый для каждого и доказавший свою эффективность на практике: пассивный дом как минимум на 75% экономнее обычного.

Истоки пассивного дома лежат еще в формах жилья древних народов северных стран, для которых было жизненно важно максимально сохранять тепло в доме. Современным воплощением принципа энергетической эффективности дома стали во второй половине 20 века американские и европейские дома с низким потреблением энергии. Вскоре ведущую роль в разработке зданий максимальной энергетической эффективности захватили исследователи Германии, итогом работы которых стала концепция пассивного дома – дома, фактически не нуждающегося в традиционных методах энергоснабжения.

Преимущества пассивного дома очевидны – он экологичен и экономен. Кроме того, пассивный дом предоставляет своим жильцам значительно более здоровые условия, чем обычный: здесь великолепно организованы освещение и снабжение свежим воздухом, исключены сквозняки, в любое время года обеспечена комфортная для человека температура, максимально эффективно использовано пространство.

Каким образом это все достигается?

Правильная ориентация здания

Фасад дома должен быть ориентирован на Запад – это позволяет по максимуму использовать в доме солнечную энергию и свет. Благодаря правильному размещению дома окна в нем практически весь год приносят больше тепла, чем теряют.

Продуманная теплоизоляция

Теплоизоляция толщиной от 25 до 40 сантиметров (в зависимости от изоляционного материала) должна покрывать всю конструкцию здания – это позволяет избежать потерь тепла. Такая теплоизоляция позволяет максимально использовать солнечную энергию и внутреннее тепло дома, так что потребность в дополнительном отоплении или отпадает, или предельно сокращается. В итоге потери тепла в пассивном доме составляют не более 15 кВт·ч с 1 м², что примерно в 20 раз ниже, чем в традиционных домах.

Герметичность обшивки здания

Герметичное покрытие дома важно по тем же причинам – оно препятствует выходу тепла вовне и помогает поддерживать приятный и здоровый микроклимат помещения. В пассивном доме нет холодных стен и пола, летом в таком доме нет необходимости в использовании кондиционеров (по крайней мере, в странах Центральной Европы).

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Вентиляция без потерь тепла

Проветривание необходимо для здоровья человека. Однако открытые окна приводят к колоссальным потерям тепла. Пассивный дом решает эту проблему с помощью несложной механической установки, обеспечивающей постоянную подачу свежего воздуха, но обогревающей его теплом воздуха, выводимого вовне. Таким образом, тепло не теряется, а возвращается в дом вместе со свежим воздухом . Конечно, всегда можно устроить дополнительное проветривание, открыв окна, однако реальной необходимости в этом нет.

Современные окна

В энергосберегающем доме окна снабжены троекратным детермальным остеклением с необходимым для сохранения тепла аргоновым наполнением. Кроме того, оконные конструкции пассивного дома максимально герметично примыкают к стенам. Также сведен к минимуму размер оконных рам, чтобы даже при небольшом размере окна дом получал максимальное количество солнечного света и тепла. Таким образом, окна в пассивном доме служат главным образом для освещения и получения солнечного тепла, а не для проветривания. Даже зимой энергетический баланс таких окон оказывается положительным.

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В западноевропейском климате пассивные дома способны обеспечивать своих жителей необходимым теплом практически весь год. Однако в каждом пассивном доме предусмотрено дополнительное обогревание на случай особо холодной зимы – в основном это автономный тепловой насос, термальная солнечная установка или печь на деревянных гранулах, но вполне можно подключить такой дом и к газовому отоплению или системе центрального теплоснабжения.

Другое дело, что это невыгодно владельцам дома, ведь пассивный дом при максимальном использовании всех его энергетических возможностей помогает экономить приличные суммы, и поэтому большинство владельцев пассивных домов отказываются от традиционных методов отопления.

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Конечно, пассивный дом даст финансовую отдачу не сразу – сначала он нуждается во вложениях: затраты на постройку пассивного дома примерно на 10% выше, чем на постройку обычного. Однако в течение 7-10 лет эти затраты окупаются и дом становится очень выгодным: на его содержание уходит очень мало средств – буквально несколько евро! Кроме того, экономится место, которое в обычном доме необходимо для хранения топливных материалов.

Тем, кто заботится о будущем своих детей, важно также и то, что пассивные дома – настоящие друзья природы. Они позволяют существенно снизить выбросы парниковых газов и сэкономить истощенные природные ресурсы. На сегодня в мире активно строяться пассивные дома, большей частью в Западной и Северной Европе.