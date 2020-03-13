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Пассажирский электрический самолет Wright 1 начнет летные испытания в 2023 году

13.03.2020
Пассажирский электрический самолет Wright 1

Генеральный директор компании Wright Electric Джефф Энглер, сообщил, что наземные испытания двигателя для электрического самолета Wright 1 планируется провести в 2021 году, а летные — в 2023 году. Параллельно будут вестись работы по испытанию фюзеляжа электросамолета. Планируется, что эксплуатация Wright 1 начнется в 2027 году.

Точная конструкция электросамолета, включая количество и размещение двигателей, определятся в ходе аэродинамических испытаний. Энергию Wright 1 будет получать от литий-металлической или литий-серной батареи. Представители Wright Electric надеются, что она будет весить не больше, чем заполненный топливный бак обычного самолета.

Пассажирский электрический самолет Wright 1

На одном заряде Wright 1 должен будет пролетать до 1600 км — достаточно для коротких рейсов между американскими городами.

Подготовка самолета к очередному вылету будет занимать столько же времени, сколько и обычная заправка топливом — около 20 минут. Разряженная батарея (или батареи) будет извлекаться из самолета и на ее место ставиться заряженная.

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В настоящее время Wright Electric не раскрывает даже приблизительную стоимость электросамолета. Однако в компании утверждают, что использование таких летательных аппаратов позволит снизить расходы на топливо и компенсацию выбросов CO2. Кроме того, в условиях растущей обеспокоенности по поводу изменений климата использование электрических самолетов улучшит имидж авиакомпаний в глазах клиентов.

источник: cleantechnica

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