Пассажирский беспилотник продемонстрировал фигуры высшего пилотажа (видео)

Немецкая компания Drone Champions AG создала полноразмерный карбоновый беспилотник с 12 соосными винтами. Главные его особенности – возможность перевозить одного пассажира и выполнять фигуры высшего пилотажа. Летательный аппарат управляется дистанционно с земли.

На аэродроме хорватского города Врсар состоялись летные испытания, во время которых на месте пассажира находился манекен. Полет проходил на небольшой высоте в несколько десятков метров.

В воздухе дрон выполнил серию фигур высшего пилотажа, в том числе бочку и продольный переворот. Разработчики также провели полет с пассажиром с отрывом от поверхности примерно на метр. Им стал сам основатель Drone Champions Герберт Вейратер.

ВОДОРОДНОЕ ЛЕТАЮЩЕЕ АЭРОТАКСИ ALAKA`I SKAI ИМЕЕТ ЗАПАС ХОДА 600 КИЛОМЕТРОВ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ДО 4 ЧАСОВ (ВИДЕО)

К настоящему времени Drone Champions AG создала только два прототипа – один весом 200 кг и второй, значительно меньшей массы, предназначенный для полета с пассажиром. Точных данных о технических характеристиках беспилотников пока нет.

источник: redbullcontentpool