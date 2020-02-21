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Пассажирский беспилотник продемонстрировал фигуры высшего пилотажа (видео)

21.02.2020
Пассажирский беспилотник продемонстрировал фигуры высшего пилотажа

Немецкая компания Drone Champions AG создала полноразмерный карбоновый беспилотник с 12 соосными винтами. Главные его особенности – возможность перевозить одного пассажира и выполнять фигуры высшего пилотажа. Летательный аппарат управляется дистанционно с земли.

На аэродроме хорватского города Врсар состоялись летные испытания, во время которых на месте пассажира находился манекен. Полет проходил на небольшой высоте в несколько десятков метров.

Пассажирский беспилотник продемонстрировал фигуры высшего пилотажа

В воздухе дрон выполнил серию фигур высшего пилотажа, в том числе бочку и продольный переворот. Разработчики также провели полет с пассажиром с отрывом от поверхности примерно на метр. Им стал сам основатель Drone Champions Герберт Вейратер.

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К настоящему времени Drone Champions AG создала только два прототипа – один весом 200 кг и второй, значительно меньшей массы, предназначенный для полета с пассажиром. Точных данных о технических характеристиках беспилотников пока нет.

источник: redbullcontentpool

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