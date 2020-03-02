Panasonic разработал солнечную крышу электромобилям Toyota для увеличения пробега

Компания Panasonic сообщила о завершении разработки новой солнечной батареи, размещаемой на крыше автомобиля. Модель, названная «HIT Photovoltaic Module for Automobile» будет опробована на крыше Toyota Prius Prime.

Идея разместить солнечную батарею на крыше автомобиля не нова, однако её полноценной реализации мешает низкая эффективность существующих модулей – вырабатываемой энергии слишком мало для электрических нужд машины. К примеру, устанавливаемые ранее на крышу Prius фотоэлементы давали 50 Вт мощности, чего едва хватало на питание вентиляторов.

Новая батарея от Panasonic способна выдавать мощность до 180 Вт, чего хватит для подзарядки и силового аккумулятора электромобиля, и обычной батареи на 12 В. В пресс-релизе компании говорится: «Солнечные батареи Panasonic имеют уникальную структуру, сочетающую аморфную кремниевую плёнку и кристаллическую подложку. Она обеспечивает высокую эффективность конверсии и отличные температурные характеристики.

Обычные автомобильные солнечные панели дают несколько десятков ватт мощности. Их хватает на небольшую дополнительную подпитку 12-вольтовой батареи и питание вентиляторов на стоянке. Использование новых солнечных фотоэлементов Panasonic, которые выдают примерно 180 ватт, позволяет заряжать и литий-ионные, и 12-вольтовые аккумуляторы, увеличивая пробег электромобиля или экономя топливо».

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Коджи Тойошима, главный инженер электрической части автомобилей Toyota, говорит, что использование новых панелей увеличит эффективность автомобиля на 10%. При хороших погодных условиях солнечная батарея добавит электромобилю 3,2 километра суточного пробега. Это заявление выглядит слишком оптимистичным, но даже небольшая экономия это уже хорошо.