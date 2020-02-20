Главная НовостиТехника Panasonic представил пожарный компактный электромобиль (видео)

Panasonic представил пожарный компактный электромобиль (видео)

20.02.2020
Panasonic представил пожарную машину на электротяге

Корпорация Panasonic и калифорнийский стартап Tropos Motors представили две полностью готовых к производству модели компактных электромобилей для бизнеса (eCUV). Компактная пожарная машина и автомобиль-холодильник предназначены для небольших компаний, предоставляющих различные услуги — коммерческих автопарков, коммунальных служб и др.

Пожарная машина на электротяге может работать как обычный полноразмерный аналог, но стоит в десять раз дешевле (стоимость стандартной пожарной машины может достигать 500 000 долларов).

Модель оборудована защищенным планшетом TOUGHBOOK FZ-G1 для навигации, получения и отслеживания информации о чрезвычайных ситуациях и связи с оператором. Миниатюрные размеры позволят эффективно использовать этот электромобиль даже в очень ограниченном пространстве, куда не смогут проехать большие машины.

В АМСТЕРДАМЕ НАЧАЛА РАБОТУ ПЕРВАЯ В МИРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ МАШИНА CONCEPT FIRE TRUCK

Компактный автомобиль-рефрижератор оборудован восемью камерами Hussmann (компания-разработчик входит в группу Panasonic), которые благодаря особой вакуумной термоизоляции удерживают холод в 13 раз эффективнее обычных полиуретановых контейнеров для заморозки.

Ящики пригодны к переработке и вторичному использованию, а также не требуют дополнительного охлаждения, повышают экологичность решения и снижают расход аккумуляторов.

источник: topgeek

, ,
В Амстердаме начала работу первая в мире электрическая пожарная машина Concept Fire Truck
Техника

В Амстердаме начала работу первая в мире электрическая пожарная машина Concept Fire Truck
Panasonic разработал солнечную крышу электромобилям Toyota для увеличения пробега
Технологии

Panasonic разработал солнечную крышу электромобилям Toyota для увеличения пробега
Panasonic разработал гибкие батареи весом 2 грамма
Технологии

Panasonic разработал гибкие батареи весом 2 грамма
Универсальное мотор-колесо, это полноценный электромобиль без кузова
Техника

Универсальное мотор-колесо, это полноценный электромобиль без кузова
Seat представил компактный электромобиль Mii Electric с батареей 36,8 кВтч и запасом хода 260 км
Техника

Seat представил компактный электромобиль Mii Electric с батареей 36,8 кВтч и запасом хода 260 км
Panasonic представил концепт беспилотного электромобиля SPACe_C со сменной кабиной
Техника

Panasonic представил концепт беспилотного электромобиля SPACe_C со сменной кабиной (видео)