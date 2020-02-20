Panasonic представил пожарный компактный электромобиль (видео)

Корпорация Panasonic и калифорнийский стартап Tropos Motors представили две полностью готовых к производству модели компактных электромобилей для бизнеса (eCUV). Компактная пожарная машина и автомобиль-холодильник предназначены для небольших компаний, предоставляющих различные услуги — коммерческих автопарков, коммунальных служб и др.

Пожарная машина на электротяге может работать как обычный полноразмерный аналог, но стоит в десять раз дешевле (стоимость стандартной пожарной машины может достигать 500 000 долларов).

Модель оборудована защищенным планшетом TOUGHBOOK FZ-G1 для навигации, получения и отслеживания информации о чрезвычайных ситуациях и связи с оператором. Миниатюрные размеры позволят эффективно использовать этот электромобиль даже в очень ограниченном пространстве, куда не смогут проехать большие машины.

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Компактный автомобиль-рефрижератор оборудован восемью камерами Hussmann (компания-разработчик входит в группу Panasonic), которые благодаря особой вакуумной термоизоляции удерживают холод в 13 раз эффективнее обычных полиуретановых контейнеров для заморозки.

Ящики пригодны к переработке и вторичному использованию, а также не требуют дополнительного охлаждения, повышают экологичность решения и снижают расход аккумуляторов.

источник: topgeek