Открыто новое топливо! Автомобиль необходимо заправлять один раз в 100 лет!

Компания Laser Power Systems (LPS) из Коннектикута разрабатывает новую двигательную систему, использующую один из самых плотных материалов, известных в природе: торий. Поскольку он имеет чрезвычайную плотность, торий способен производить невероятные объёмы тепла.

Компания в настоящее время экспериментирует с маленькими кусочками материала, способными создавать лазерный луч, который нагревает воду, генерирует пар и вращает мини-турбину.

Текущая модель ториевого двигателя весит 200 килограмм и легко умещается под капотом традиционного автомобиля. А по заключению экспертов, всего один грамм тория содержит больше энергии, чем 28 тысяч литров бензина и 8 грамм этого вещества будут питать обычный автомобиль в течение века.

По словам эксперта Роберта Харгрейвса, «источники энергии с малым или нулевым выбросом СО2 должны быть дешевле, чем уголь, или они провалятся в своей попытке заменить ископаемое топливо».

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К примеру, США потребляют 20 процентов мировой энергии и, по словам Харгрейвса, даже если снизить их эмиссию СО2 до нуля, 80 процентов, производимых остальными странами, по-прежнему будут проблемой. А поскольку выброс углекислого газа переходит уже все мыслимые границы, нам крайне нужны нетривиальные идеи. А торий в данном случае может стать вдобавок и ответом на вопрос о мировой ядерной энергетике.

Взглянем на факты:

— Торий производит от 10 до 10 тысяч раз меньше долгоживущих радиоактивных отходов;

— Добыча тория даёт всего один чистый изотоп, в то время как смесь природных урановых изотопов требует обогащения для работы в большинстве обычных ядерных реакторов;

— Торий не может поддерживать цепную ядерную реакцию без специальных кондиций, так что в случае необходимости его распад в реакторе прекращается автоматически.

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Харгрейвс предсказывает также переход на торий фабрик и других промышленных концернов. И в самом ближайшем будущем мы можем увидеть это собственными глазами.

источник: interesno