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От чего зависит долговечность кровли?

05.03.2020
От чего зависит долговечность кровли

Кровля – это важная составляющая любого энергосберегающего дома. То, насколько правильно она будет спроектирована и собрана, в последствии скажется на комфортности проживания в Вашем доме, и целостности всего сооружения.

Порой, из-за отсутствия опыта, или непонимания процессов, которые происходят в подкровельном пространстве, допускаются ошибки, которые в последствии влияют на долговечность всей кровли.

Некоторые из таких ошибок – это применение некачественных материалов, отсутствие должной вентиляции кровли, а также отсутствие подконьковой вентиляционной ленты. Так из чего должен состоять кровельный пирог, как правильно организовать вентиляцию кровли, и почему это важно?

От чего зависит долговечность кровли

В качестве примера рассмотрим классическую кровлю канадского дома, состоящую из металлочерепицы – финишного покрытия.

Наружная поверхность кровли подвержена постоянному воздействию дождя, ветра и УФ лучей солнца. Все эти факторы испытывают качество металлочерепицы. Порой можно видеть кровлю, в которой уже через несколько лет «слазит» верхнее покрытие. Не трудно представить, что произойдет с такой кровлей еще через несколько лет.

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Не стоит экономить на качестве металла. Дешёвый, не маркированный китайский металл, которым наводнен наш рынок, придет в негодность в течении первых 5 лет службы. И маловероятно, что Вас привлекает возможность ремонта, или замены кровли в течении этого времени.

Помимо внешних воздействий, кровля подвержена постоянному влиянию суточных перепадов температуры. На практике это приводит к появлению конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. В большей мере этому подвержена металлочерепица, так как металл обладает хорошей теплопроводимостью.

Более всего этот процесс заметен в зимний период, когда разница температуры внутри и снаружи помещения особенно ощутимы. В случае, если не предусмотрена должная вентиляция и отвод конденсата, со временем кровельная SIP панель станет не пригодной. А так как кровельная СИП панель играет роль как утеплителя, так и несущего элемента, то ее разрушения нельзя допустить.

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Чтобы избежать этой проблемы, нужно подумать о вентиляции подкровельного пространства.

От чего зависит долговечность кровли

Как мы видим на схеме, вся конструкция кровли очень хорошо проветривается, благодаря чему по мембране стекает весь конденсат, не принося вреда кровельной сип панели.

Вентилируемая кровля — это залог долговечности Вашей крыши сип панельного дома.

Нельзя не вспомнить еще об одном нужном элементе качественной кровли — подконьковой вентиляционной ленте. Некоторые мастера не используют ее в процессе монтажа кровли, а зря. Вентиляционная лента конька — это дополнительная защита, предотвращающая попадание снега, дождя и насекомых под кровлю, а также вентилирует подкровельную среду за счет своего строения и состава.

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Состоит из гофрированного алюминия и вставки из высококачественной мембраны, по краям алюминиевых полос нанесен слой бутилового клея для надежного крепления ленты к кровельному покрытию. Ниже приводится схема монтажа этой ленты.

Вентиляционная лента дает возможность вентиляции подконькового пространства, и в тоже время является надежной защитой подкровельного пространства от снега и дождя.

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