От чего зависит долговечность кровли?

Кровля – это важная составляющая любого энергосберегающего дома. То, насколько правильно она будет спроектирована и собрана, в последствии скажется на комфортности проживания в Вашем доме, и целостности всего сооружения.

Порой, из-за отсутствия опыта, или непонимания процессов, которые происходят в подкровельном пространстве, допускаются ошибки, которые в последствии влияют на долговечность всей кровли.

Некоторые из таких ошибок – это применение некачественных материалов, отсутствие должной вентиляции кровли, а также отсутствие подконьковой вентиляционной ленты. Так из чего должен состоять кровельный пирог, как правильно организовать вентиляцию кровли, и почему это важно?

В качестве примера рассмотрим классическую кровлю канадского дома, состоящую из металлочерепицы – финишного покрытия.

Наружная поверхность кровли подвержена постоянному воздействию дождя, ветра и УФ лучей солнца. Все эти факторы испытывают качество металлочерепицы. Порой можно видеть кровлю, в которой уже через несколько лет «слазит» верхнее покрытие. Не трудно представить, что произойдет с такой кровлей еще через несколько лет.

ОБЗОР РЫНКА ЭЛИТНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Не стоит экономить на качестве металла. Дешёвый, не маркированный китайский металл, которым наводнен наш рынок, придет в негодность в течении первых 5 лет службы. И маловероятно, что Вас привлекает возможность ремонта, или замены кровли в течении этого времени.

Помимо внешних воздействий, кровля подвержена постоянному влиянию суточных перепадов температуры. На практике это приводит к появлению конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. В большей мере этому подвержена металлочерепица, так как металл обладает хорошей теплопроводимостью.

Более всего этот процесс заметен в зимний период, когда разница температуры внутри и снаружи помещения особенно ощутимы. В случае, если не предусмотрена должная вентиляция и отвод конденсата, со временем кровельная SIP панель станет не пригодной. А так как кровельная СИП панель играет роль как утеплителя, так и несущего элемента, то ее разрушения нельзя допустить.

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Чтобы избежать этой проблемы, нужно подумать о вентиляции подкровельного пространства.

Как мы видим на схеме, вся конструкция кровли очень хорошо проветривается, благодаря чему по мембране стекает весь конденсат, не принося вреда кровельной сип панели.

Вентилируемая кровля — это залог долговечности Вашей крыши сип панельного дома.

Нельзя не вспомнить еще об одном нужном элементе качественной кровли — подконьковой вентиляционной ленте. Некоторые мастера не используют ее в процессе монтажа кровли, а зря. Вентиляционная лента конька — это дополнительная защита, предотвращающая попадание снега, дождя и насекомых под кровлю, а также вентилирует подкровельную среду за счет своего строения и состава.

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Состоит из гофрированного алюминия и вставки из высококачественной мембраны, по краям алюминиевых полос нанесен слой бутилового клея для надежного крепления ленты к кровельному покрытию. Ниже приводится схема монтажа этой ленты.

Вентиляционная лента дает возможность вентиляции подконькового пространства, и в тоже время является надежной защитой подкровельного пространства от снега и дождя.