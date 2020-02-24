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Основные принципы строительства пассивного дома. Чем он отличается от стандартного жилья

24.02.2020
Основные принципы строительства пассивного дома

Узнаем основные принципы строительства пассивного дома и чем он выгодно отличается от стандартного жилья.

Пассивный дом “Passivhaus” — строение, отличающееся минимальным потреблением энергии, здание без отопления, являющее собой самостоятельную обособленную энергосистему.

Специфика пассивного дома

При этом горячее водоснабжение, система вентиляции, охлаждения и отопления пассивного жилья обеспечиваются посредством альтернативной энергетики (геотермальные источники, энергия ветра, солнечное тепло, холод и тепло земли и прочее) благодаря установкам возобновляемой энергии: грунтовых теплообменников, солнечных коллекторов, тепловых электростанций, тепловых насосов и прочего.

В среднем в пассивном доме затраты энергии на отопление составляют не более 15 кВт•ч/г на 1 м.кв. постройки (тогда как в энергосберегающих домах данный показатель составляет 75 кВт•ч/г). Такое требование продиктовано создателями инновационной разработки — Институтом пассивного дома, который расположен в городе Дармштадт.

Основные принципы строительства пассивного дома

Примечательно, что описанное предписание актуально для всех пассивных домов. Вот почему в современных условиях пассивный дом считается самой строго контролируемой, четко координируемой новой формой строительства.

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Из-за своей исключительной строительной идеи, пассивное жилье способно избавить от необходимости выбора дымохода, склада для горючих материалов, отопительных приборов, трубопроводной системы, а также газового котла. Исключительно в случае сильных морозов может понадобится дополнительное отопление для такого дома посредством, к примеру, системы теплового насоса.

В среднем пассивное жилье оберегает природную среду от 4 тыс. килограмм токсичных выбросов диоксида углерода за год. Сооружения такого рода для отопления потребляют на 80% меньше энергии, по сравнению с обыкновенным домом, а также в 4, 7 раз меньше, нежели энергосберегающие постройки.

Чтобы пассивный дом корректно функционировал, важно придерживаться таких правил:

— пассивное применение энергии солнца посредством значительной площади южных окон со специальными рамами, двойным типом остекления. По сути, в пассивном жилье само построение выступает в качестве солнечного коллектора;
— приточно-вытяжная вентиляция гарантирует порядка 90% тепловой рекуперации. Под рекуперацией понимают предшествующий подогрев свежего воздуха благодаря сохраненному в теплообменнике теплу отработанного воздуха;
— из-за непроницаемых стыков исключена возможность бесконтрольного воздухообмена. Как результат, абсолютно исключено ухудшение качества подачи воздуха, появление плесени, утрата тепла;
— не наблюдаются мостики холода. В особенности это касается следующих мест: зоны примыкания балконов к стене, короб для жалюзи, перемычки окон и прочее;
— отличная изоляция. Как правило, в процессе построения энергосберегающего жилья принято использовать 8-12 сантиметров теплоизоляционного шара. Что касается пассивного дома, такой норматив составляет – от 22-х до 30-ти сантиметров.

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Кроме существенной экономии расходов на отопление, а также кардинального сокращения объема выбросов токсичных веществ, аспект здоровья так само принято считать важным преимуществом экодома. Так, для пассивного применения энергии солнца нужны окна больших размеров, размещенные в южном направлении. В целом, южные фасады подобных построений имеют панорамные балконы либо же панорамные окна.

Усовершенствованное обеспечение дневным светом характеризуется такими медицинскими эффектами:

— отсутствие пыли, аллергических реакций — воздух, всасываемый снаружи, предварительно проходит фильтровую очистку. Существенная доля загрязнений, пыли, запахов, лишней влаги в доме постепенно откачиваются, выводятся наружу;
— потери тепла пассивного здания – сводятся к минимуму. Дабы сократить теплопотери посредством системы вентиляции, в экодоме монтируется сверх эффективная вентиляционная система, благодаря которой выполняется снабжение всех жилых помещений чистым, свежим воздухом. В соответствии с санитарными нормами, для того, чтобы поддерживать нормальное состояние здоровья одного жильца нужно 30 кубическим метров свежего кислорода в час. Данная величина существенно уменьшается в случае форточной вентиляции в холодные периоды года. Более того, по результатам многочисленных исследований стало понятно, что в зданиях с автоматической системой вентиляции (контролируемой) отмечается более высокое качество воздуха, поскольку в помещения дома регулярно подается необходимый объем чистого кислорода, а это, к примеру, невозможно откорректировать посредством обыкновенного проветривания;
— под влиянием солнечного света в человеческом организме вырабатывается в необходимом количестве витамин Д;
— из-за солнечного света в организме вырабатывается серотонин – гормон счастья, настроения, который предупреждает развитие депрессивных состояний в зимнюю пору.

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