«Основная задача властей — растянуть нарастание коронавируса, иначе медики не справятся»

Согласно свежим оценкам, коронавирус COVID-19 может поразить от 20% до 60% всего взрослого населения Земли. В абсолютных цифрах это означает, что даже в лучшем случае только в США заразится 40 млн человек.

Перед лицом таких прогнозов легко проникнуться фаталистическими настроениями и решить, что борьба с распространением инфекции не имеет смысла. Тем не менее, врачи и чиновники от здравоохранения призывают принять быстрые и решительные меры по ограничению распространения коронавируса. Как объясняет Мэттью Маккуин, профессор Колорадского университета в Боулдере, цель этих действий — сгладить кривую заболеваемости.

Иными словами, вместо массовой вспышки, которая быстро закончится, заразив большую часть населения, врачи предпочли бы иметь дело с более медленной и растянутой во времени эпидемией.

Хотя в таком случае вирус будет циркулировать в популяции дольше, у системы здравоохранения будет больше времени и ресурсов для реакции на кризис.

УКРАИНКА ОПИСАЛА, КАК ВЕЛИ СЕБЯ КИТАЙЦЫ В УХАНЕ С НАЧАЛА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА

Что еще более важно, сглаживание кривой заболеваемости позволит снизить смертность от коронавируса. Если в течение короткого отрезка времени одновременно заболеют десятки и сотни тысяч человек, нагрузка на врачей будет непомерно высокой. Многие из них заразятся сами и будут вынуждены самоизолироваться. В таких условиях большинство пациентов не получат должного лечения. Но если такое же количество людей переболеет в течение более длительного срока, система здравоохранения справится с этой ситуацией.

Таким образом, даже если большая часть людей на планете заразится COVID-19, важно, чтобы это произошло не в течение ближайших недель, а было растянуто на многие месяцы.

Основной способ сгладить кривую заболеваемости — ограничение тесных контактов между людьми. Это означает отказ от массовых мероприятий и большинства поездок, а также переход на дистанционные методы обучения и работы.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА СИНГАПУРА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ COVID-19

Разумеется, подобные меры нанесут вред экономике, поэтому властям придется лавировать между попытками ограничить распространение вируса и минимизировать финансовый ущерб. Тем не менее, они необходимы, чтобы избежать полномасштабного кризиса.

источник: theconversation