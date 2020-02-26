Основная идея Voltsonne — чистое электричество, которое доступно каждому

Каждый должен иметь возможность обеспечить себя электричеством независимо от своего местоположения. Candemir Ok и его компания Voltsonne с этой целью создают мобильные автономные солнечные системы, которые его клиенты во всем мире активно используют.

Lightcatchers — это название солнечных модулей, которые могут работать как автономные системы в любом месте. Они поставляются в защищенных от непогоды чемоданах на колесах и в разных классах производительности, поэтому использование Lightcatcher соответственно разнообразно.

Клиенты Voltsonne используют их для снабжения мобильных торговых палаток электроэнергией, для вечеринок на открытом воздухе или для зарядки электрических лодок. Клиент снабжает электрическую систему питания своего мобильного курятника солнечной энергией от Lightcatcher. Хозяин использует его для обеспечения аварийного источника питания для скважинного насоса. Voltsonne подбирает системы точно в соответствии с требованиями заказчика.

Основатель Voltsonne Кандемир Ок ранее работал инженером по программному обеспечению и системам в области информационных технологий в Siemens. Теперь он создает с Voltsonne чистое электричество, которое доступно каждому в любое время.

Основная идея Voltsonne — это личная, независимая от местных источников электроэнергия, которая должна быть такой же естественной, как воздух, которым мы дышим.

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«Сегодня без электричества современный человек просто беспомощен и оказывается в средневековье», — говорит Ок. «Прямо сейчас наши Lightcatchers доступны в качестве поставщиков электроэнергии. Люди только начинают понимать, что сегодня технически возможны мобильные фотоэлектрические источники питания».

Voltsonne работает со своими клиентами, пока они не удовлетворены на 100 %. Предложение Voltsonne также включает в себя преобразование мобильных электрических устройств, таких как фотоэлектрические системы.

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Солнечные модули обеспечивают мощность от 100 до 1000 Вт. Все системы имеют разъемы USB и стандартные разъемы для автомобильного прикуривателя на 12 В. В зависимости от версии Lightcatcher стоит от 600 до 1990 евро.

источник: energyload