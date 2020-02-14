Основатель Boston Dynamics — о перспективах использования роботов и страхах человечества

Основатель и гендиректор Boston Dynamics Марк Райберт практически не дает интервью и не делится своими планами на будущее, но совсем недавно он сделал исключение для MIT (Массачусетского технологического института), в котором когда-то учился и работал. Райберт выступил с лекцией перед студентами MIT и рассказал о перспективах использования роботов, страхах человечества и принципах, которыми руководствуется Boston Dynamics.

О карьере

Впервые я заинтересовался робототехникой, когда учился здесь в MIT. Я был аспирантом кафедры мозга и когнитивных наук, но проходил дополнительный курс по искусственному интеллекту. Кажется, это был конец зимы, я шел c моим профессором и задавал ему один вопрос за другим. Так мы поднялись на девятый этаж здания, где тогда располагалась лаборатория искусственного интеллекта. На столе в лаборатории лежала роботизированная рука, разобранная, как мне показалось, на тысячу частей. С этого момента для меня все и началось, так я стал робототехником.

«Построй, сломай, почини»

Создавая роботов, мы руководствуемся принципом «построй, сломай, почини». Некоторые мои друзья так восхищаются красотой сделанных ими роботов, что поднимают их на пьедестал и боятся причинить им малейший вред. Даже здесь в MIT у меня есть друзья, которые боятся поместить своих драгоценных роботов в реальные жизненные условия. Наш подход — ровно противоположный. Каждая наша машина создана для того, чтобы быть разбитой. В нашей команде есть люди, чья задача — ежедневно чинить роботов, которых мы ломаем. Так мы можем многое узнать о взаимодействии робота с реальным миром и использовать эти знания, чтобы улучшить его устройство и его поведение.

О эффективной форме

Основной идей соревнования DARPA Robotics Challenge было создание человекоподобных роботов, которые могли бы использоваться в условиях, предназначенных для людей. Однако существует мнение, что человекоподобные роботы менее функциональны и эффективны, чем четвероногие роботы. В этом есть доля правды: человеческий организм весьма сложен, ноги должны поддерживать вес туловища и рук, в то время как у четвероногих животных нагрузка на конечности распределена лучше. Мы, безусловно, продолжим думать над вопросом целесообразности и эффективности разных форм.

О применении роботов

Я думаю, что уже сейчас наши роботы могут быть использованы в тематических парках и парках аттракционов. Каждый год во всем мире перемещается и переносится около триллиона коробок, и большую часть этой работы совершают люди, поэтому логистика также представляет множество возможностей для применения роботов. Еще одна возможная сфера использования — охрана, как в военном, так и коммерческом секторе. Многие люди также обращаются к нам с идеями о возможном применении роботов Boston Dynamics в строительстве.

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЙ РОБОТ WALK-MAN БУДЕТ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Наконец, одно из наиболее перспективных, на мой взгляд, направлений — это уход за пожилыми людьми и инвалидами. Я всегда хотел, чтобы роботы помогали мне ухаживать за моими родителями, когда они состарятся, но в действительности они, скорее всего, будут помогать моим детям ухаживать за мной.

О автономности

Мы не создаем устройства, которые могут выполнять только одну задачу. Наши роботы должны понимать, где они находятся и корректировать свои действия, чтобы подстраиваться под препятствия, которые встречаются в реальном мире. На мой взгляд, один из главных способов достижения автономности — это обеспечение максимальной устойчивости базовых функций робота к реальным препятствиям и помехам. В этом случае на следующих этапах нам не придется учитывать все мельчайшие особенности реальных условий.

О безопасности

Вопрос безопасности — не из легких. Если сегодня умелый недоброжелатель захочет обмануть сенсоры робота, он сможет сделать это без особых проблем. Пока мы работаем лишь над тем, чтобы все базовые задачи выполнялись без сбоев. Впрочем, я не думаю, что роботы, которые будут задействованы в неблагоприятных или враждебных условиях, будут обладать той степенью автономности, которой опасаются некоторые люди. Еще какое-то время они будут слишком хрупкими для этого.

О перспективе

Нашей компании 25 лет, и большую часть нашей истории мы ориентировались на долгосрочную перспективу. Нам было интересно расширять границы того, на что способны роботы, приближать момент, когда они станут равны людям или животным или даже превзойдут их. Но в последнее время мы начали понимать, что способности некоторых из наших роботов, позволяют нам задуматься о том, чтобы вывести их на рынок. Этот шаг, безусловно, может многому нас научить.

ЯПОНЦЫ СОЗДАЛИ РОБОТА-СТРОИТЕЛЯ КОТОРЫЙ МОЖЕТ В ТОЧНОСТИ ПОВТОРЯТЬ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Мы всегда тратили много денег на разработку и создание наших машин, и использовали это как наше конкурентное преимущество. DARPA, организация, которая часто финансировала наши исследования, всегда призывала нас не беспокоиться о финансах: сперва находить необходимые решения и уже потом думать о снижении их стоимости. А я всегда говорил, что, создав робота с действительно интересными способностями, мы начнем думать о том, как сделать его дешевле. Пришло время этим заняться.