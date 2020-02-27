Ошибки которые часто допускаются при ремонте ванной комнаты

Если вы заменяете плитки или делаете капитальное обновление дома, ремонт ванной комнаты может оказаться дорогостоящим и долговременным делом. Вот почему следует заранее позаботиться о проблемах, которые вас ожидают.

Нереалистичные финансовые планы

Понятно, что мы все хотим, чтобы в ванной комнате с мечтой появились материалы самого высокого качества, которые идеально сочетаются друг с другом и с которыми мы создаем гармонию всей комнаты. Однако следует точно составить бюджет. В противном случае вам нужно будет внести некоторые корректировки на ходу, которые, скорее всего, окажут на готовый продукт отрицательное влияние.

Постарайтесь, чтобы это значение было максимально реалистичным и простым. В качестве дополнительного совета – составьте два разных финансовых плана, поэтому, если мастера решат, что один из них по той или иной причине не в порядке, чтобы применить его на практике, по крайней мере, одну альтернативу можно реализовать.

Отсутствие четкого представления о функциях ванной

Как ни странно, это одна из самых распространенных ошибок, с которыми сталкиваются работники, когда они начинают ремонтировать ванную. Хотя многие люди мечтают о SPA-подобной ванне, они не учитывают тот факт, что в один прекрасный день ежедневная полезность ванной является самой важной и должна быть основным критерием. Создайте список, определяющий точно объекты и вещи, которые вы хотите, чтобы ваша ванная комната содержала после обновления и классифицируйте их в соответствии с их приоритетом.

Например, унитаз является обязательным и должен быть записан первым среди прочих приборов, в то время как без биде вы все еще можете жить, поэтому оно займет немного более низкое положение в этом списке. В конце дня вы будете удивлены, узнав, сколько вещей вам действительно нужно, и сколько вы можете пропустить.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕМОНТЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ И САНУЗЛА

Например, если один из ваших приоритетов — иметь ванну с максимально возможным количеством естественного света, шкафы и настенное хранение могут перемешаться между собой. Поэтому точно рассчитайте количество мебели, прежде чем начинать покупать предметы в списке. Иногда легче убрать стену и расширить помещение, чем втискивать новое оборудование в старые стены.

Неправильное распределение и расположение приборов

Упорядочение предметов внутри ванной основывается на списке предметов, которые вы собираетесь покупать, исходя из их приоритетности. Поскольку каждая ванная комната уникальна при проектировании и размещении внутри нее объектов, эти аспекты должны быть задуманы на стадии планирования со списком необходимым элементов, стараясь не пропускать ни одного из ключевых моментов. Хотя на первый взгляд это может показаться очень простой задачей, обнаруживается, что архитекторы чаще всего пытаются помещать все предметы в ванную, особенно в маленькую.

КАК ЗАМАСКИРОВАТЬ ДОСТУП К КОММУНИКАЦИЯМ В СТЕНАХ, ПОЛУ И ПОТОЛКЕ?

Вам понадобятся несколько часов, чтобы проверить размер каждого элемента и представить, как и где он установится, зная, можно ли его использовать или не использовать должным образом, если он помещен в определенную позицию. Например, не выбирайте больший душ, если не сможете попасть в него из-за биде и так далее.

Приоритет определенных тенденций, а не практических потребностей

Давайте попробуем понять — нет ничего плохого в следовании тенденциям в обновлении ванной. Напротив, некоторые из них превосходны и могут успешно использоваться. Но когда вы решите отремонтировать свою ванную комнату, следуя тенденциям, важно понять, сколько раз в день вы входите в ванную. Например, искусство настенной живописи может быть источником вдохновения для стильного интерьера, но станет тормозом для другого дизайна, поэтому тщательно выбирайте стиль ванной.

В то же время, прежде чем переходить к обновлению, подумайте о том, хотите ли вы долго жить в доме или через несколько лет вы планируете его продать. Представьте себе, как тенденция, которую вы взяли за основу, повлияет на конечную цену, и если она будет заоблачной, а через пять лет вам порядком надоест, когда будут меняться вкусы и тенденции, стоит ли обращать на нее внимание.

Неадекватный выбор материалов для каждой зоны

Ванная комната должна рассматриваться как отдельная комната в доме. Внутри нее чаще всего будет очень высокая влажность, поэтому материалы выбираются с учетом воздействия пара и влажности. Это означает, что не все материалы будут идеально подходить для этой комнаты. Даже если естественный камень невероятно красив, учитывайте проницаемость и пористость натурального материала и тот факт, что защитный слой на поверхности камня не всегда имеется, а если есть, то это дополнительные затраты.

КАК ОЧИСТИТЬ МЕЖПЛИТОЧНЫЕ ШВЫ?

В то же время, хотя вы, возможно, видели в туалетах роскошных ресторанов некоторые виды обоев, которые идеально вписываются в ванную комнату, заметьте, что в таких комнатах нет душа, а влажность не такая большая, как будет в вашей ванной комнате. К счастью, сегодня вы сможете выбирать из самых разных видов керамических плиток, поэтому окончательный результат будет удовлетворительным и в соответствии с вашими требованиями. Постарайтесь узнать больше о долговечности материалов и способе их обслуживания, чтобы убедиться, что вы выбираете идеальный продукт.