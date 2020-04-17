Оригинальная веломашина на солнечных батареях Pedilio развивает скорость до 45 км/ч (видео)

Обычно веломобиль представляет собой трехколесный велосипед, заключенный в аэродинамический корпус, но в последнее время появляется много новых четырехколесных моделей, которые считаются более устойчивыми и приспособленными для высоких скоростей. Одним из последних представителей этого семейства выступает Pedilio, способный развивать скорость до 45 км/ч.

Созданная немецким изобретателем Томасом Фибахом одноместная веломашина получила 21-скоростную трансмиссию с педальным приводом от правого заднего колеса и ступичным мотором в левом заднем колесе, который может выступать в качестве ассистента мышечной силе велосипедиста.

Разработчики планируют выпускать модель в двух версиях. Первая будет оснащена 250-ваттным двигателем, с помощью которого пользователь сможет развить скорость до 25 км/ч. Вторая, с 500-ваттным двигателем, обеспечит разгон до 45 км/ч. Таким образом Pedilio подпадает в категорию легких мототранспортных средств (по крайней мере, в Европе), а желающими на нем поездить потребуются водительские права.

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Питание для мотор-колеса поставляет литий-ионный аккумулятор, который позволит проехать около 60 км на электрической тяге. Но запас хода может быть увеличен благодаря системе рекуперативного торможения. Также Pedilio оснащен солнечными панелями, расположенными на крыше: они обеспечат зарядку батареи во время стоянки. Кроме того, предусмотрена возможность установки дополнительного модуля АКБ.

Велоквадроцикл оснащен стальной рамой с порошковым напылением и кабиной из углеродного волокна. При весе около 68 кг имеет максимальную грузоподъемность 130 кг и, при желании заказчика, может комплектоваться независимой подвеской на всех четырех 20-дюймовых колесах, передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами и полноценной системой освещения с указателями поворота.

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Фейбах уже выпустил первую партию из 10 байков, которые сейчас используются для получения реальных отзывов от своих владельцев. После успешной обкатки Pedilio должен пойти в продажу по цене около 9 250 евро. Возможность увидеть, протестировать и заказать Pedilio первыми появится у посетителей байк-шоу Spezi.

источник: pedilio