Определены четыре варианта развития «умных городов»

Сравнительный анализ «умных городов» мира выявил характерные признаки, по которым их можно разбить на четыре категории. Это должно изменить правила планировки, уверены авторы исследования.

Специалисты из Университета Пенсильвании типизировали так называемые «интеллектуальные» или «умные города», которые сейчас активно строятся по всему миру. От обычных их отличают новые информационные и коммуникационные технологии, решающие проблемы транспорта, жилья и энергии в планировании и управлении. Однако не все они одинаковы, и каждому из четырех типов требуется свой подход.

Города первого типа делают ставку на сервис. Их отличает использование мобильных сетей и цифровое здравоохранение. У них уже есть хорошая инфраструктура коммуникаций, и они предпочитают вкладывать средства в тщательно выбранные программы. Примеры таких городов: Токио и Копенгаген.

Ко второму типу относятся города, созданные по транспортной модели. Обычно они густонаселены, и сталкиваются с проблемами перевозки грузов и пассажиров в черте города. Им нужны инициативы по контролю за выхлопами — чистый общественный транспорт, каршеринг или роботакси, а также информационные и коммуникационные технологии. Сингапур и Дубай — примеры таких городов.

Города, попавшие в третью категорию моделей широкого спектра, особое значение придают коммунальным услугам — водоснабжению, канализации, вывозу мусора, и им нужны соответствующие технологии. Примеры: Барселона, Ванкувер, Пекин.

УМНЫЙ ГОРОД АМСТЕРДАМ: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМОВ, МЕБЕЛЬ ИЗ БИОПЛАСТИКА, ПИВО ИЗ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

В четвертую категорию городов деловой экосистемы относятся те, которые применяют информационные технологии для поддержки экономической активности. Для них важна возможность обучать цифровым навыкам и привлекать квалифицированных сотрудников и частные компании. К таким городам относятся Амстердам, Эдинбург и Кейптаун.