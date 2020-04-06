Зарядное устройство onE Puck — зарядит телефон с помощью горячего чая и холодной воды

Компания Epiphany Labs работает над созданием уникального зарядного устройства для мобильных устройств onE Puck.

Устройство onE Puck использует двигатель Стирлинга. Несмотря на то, что эта тепловая машина, принцип действия которой основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела, была создана ещё в начале XIX века, использовать её для зарядки мобильных устройств до сих пор не смог никто.

Возможность создания эффективной зарядки, построенной на таком принципе, в наши дни инженеры из Epiphany Labs объясняют выходом современных передовых технологий и материалов на должный уровень.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С БАТАРЕЙКОЙ БУДУЩЕГО ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТА — ЭТО ВАШЕ ТЕЛО

onE Puck работает на основе разницы температур между «холодной» и «горячей» поверхностями. Чтобы зарядить мобильный телефон, достаточно поставить на «горячую» сторону зарядки чашку с только что заваренным чаем или кофе, либо с другой стороны поместить стакан холодной воды.