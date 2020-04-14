Огромный солнечный коллектор Sun Ray обеспечит энергией 220 домов

Может ли инфраструктура возобновляемых источников энергии одновременно быть функциональной и красивой. Изучая эту идею, итальянский архитектор Антонио Макка спроектировал Sun Ray («Солнечный луч») — огромный солнечный коллектор, который мог бы генерировать достаточное количество энергии для полного обеспечения нужд 220 домов в Мельбурне.

Согласно предварительных подсчетов, ежегодно он будет вырабатывать примерно 1100 МВт-ч электроэнергии. Данный концепт выиграл конкурс дизайна Land Art Generator Initiative в Мельбурне. Он был задуман как символ будущего устойчивой энергетики, а также одновременно публичное произведение искусства.

Предназначенный для установки в Порт Филлип Сити в Мельбурне, Sun Ray состоит из серии плоских зеркал (каждая с одноосной системой слежения), которые были скомпонованы в круглую конструкцию диаметром 85 метров футов, поднятую над землей на тонких стальных колоннах.

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Чтобы захватить солнечную энергию, Антонио Макка применил линейную рефлекторную технологию Френеля, в которой зеркала используются для фокусировки солнечного света на солнечном приемнике. Силовой блок, смонтированный под землей, преобразует солнечную энергию в электричество, которое затем подается в электросети города.

«Sun Ray является новым символом возобновляемых источников энергии, который способен стать одним из способов добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов в штате Калифорния, — объяснил разработчик проекта Антонио Макка. — Это также средство привлечения внимания туристов к Мельбурну, поскольку установку можно рассматривать как настоящую инсталляцию. Это место для размышлений, отдыха, обучения и игр. И одновременно это солнечная электростанция с рефлектором Френеля, которая обеспечивает тепло и электричество для сотен домов в Сент-Килде».

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Жители и посетители могут использовать Sun Ray как навес от солнца. Причем, зеркала установки создают постоянно изменяющуюся игру света и тени, когда они поворачиваются, отслеживая движение солнца в течение дня.