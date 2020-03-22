Для большинства людей кровать — это основное место отдыха, где можно поваляться, посмотреть телевизор, почитать книгу. Разработчики чудо — кровати продумали все детали и создали офис — кровать для работы на дому.

На азиатском рынке появилась новинка — многофункциональная кровать, которая имеет множество необходимых функций и удобств. Приобретая такую кровать, человек получает не только возможность комфортного сна, но и замечательный офис.

Кровать имеет несколько разъемов USB и розеток, так что теперь для зарядки своих гаджетов не нужно подниматься с теплого местечка. Но на этом новшества не заканчиваются. Здесь также имеются встроенные динамики, что позволяет воспроизводить музыку со смартфона и компьютера.

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ BAUHUTTE СОЗДАЛА «КРОВАТЬ ГЕЙМЕРА»

Хотите расслабиться после трудового дня? Не проблема! Кровать сделает вам массаж, ведь в нее заложили и такую функцию. Хотите работать не вставая с кровати — пользуйтесь удобным столом для ноутбука!

В кровати также имеется множество отсеков для хранения одеял и подушек, постельного белья и разных мелочей. Для любителей почитать разработчики предусмотрели в кровати книжные полки, на одной из которых предусмотрен сейф для ценных вещей.

УМНАЯ КРОВАТЬ С WI-FI ВОВРЕМЯ РАЗБУДИТ, ПОКАЖЕТ КИНО И УПРАВЛЯЕТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

При покупке кровати, заказчик получает возможность самостоятельно выбрать компоненты будущего места отдыха, а также заказать желаемый цвет кровати и материал обивки. Цены на нее начинаются от $550.