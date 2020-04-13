Один день из жизни миллиардера Илона Маска — «Возможно, это вас шокирует, но …»

Илон Маск воспитывает пятерых сыновей, мечтает покорить Марс и пересадить человечество на электромобили. Как обычно проводит свой день владелец и CEO компаний Tesla и SpaceX.

Утро без кофеина

Обычно Илон Маск просыпается в 7 часов утра. Большую часть дня он работает и, по его признанию, это ему не всегда давалось легко. Долгое время предприниматель для поддержания тонуса принимал напитки с кофеином — много кофе и колы, однако затем пришел к выводу, что кофеин негативно сказывается на его здоровье. Несколько лет назад он признался: из-за перевозбуждения ему стало казаться, что он теряет периферийное зрение. Сейчас Маск пьет только диетическую колу без кофеина и старается больше спать.

Рука на пульсе

Маск работает в среднем по 12 часов каждый день и делит это время на управление пятью компаниями: Tesla, SpaceX, Neuralink (занимается разработкой технологий по считыванию импульсов головного мозга), Open AI (специализируется на искусственном интеллекте) и Boring Company (бурение и строительство туннелей в Лос-Анджелесе). Трем последним миллиардер уделяет не больше 5% своего времени. В последнее время Маск часто пишет в своем твиттере о Boring company, но, по его словам, на самом деле это пока для него скорее развлечение.

95% рабочего времени приходится на управление Tesla и SpaceX. Выступая на собрании акционеров Tesla, Маск сказал, что Tesla, по его мнению, отнимает у него больше всего времени, поскольку «это такой магнит, притягивающий проблемы, с которыми приходится разбираться».

Между Tesla и SpaceX

Электронная почта в смартфоне — это невероятный сервис, который помогает распределить время на управление двумя компаниями, считает Маск и уверяет, что может работать с электронной почтой в любое время и в любом месте, где бы он ни находился: в ванной, в машине или на прогулке.

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Также миллиардер говорил в одном из интервью о том, что делит работу в Tesla и SpaceX по дням. Понедельник и вторник — время работы в SpaceX, вечером во вторник — перелет из Лос-Анджелеса в офис Tesla в Пало-Альто, среда и четверг — работа в Tesla, пятница — возвращение в Лос-Анджелес, где Маск обычно работает до конца уикенда, уделяя время и SpaceX, и Tesla, если это необходимо.

Хобби и время, свободное от работы

«Возможно, это вас шокирует, но спорт — это не то, чем я много занимаюсь», — признался Маск на собрании акционеров Tesla, отвечая на вопрос о своих увлечениях. Маск любит слушать музыку, особенно если едет в машине, и отмечает, что ему пока довольно трудно составлять плейлисты с хорошей музыкой, но, возможно, в будущем появятся алгоритмы, которые позволят это делать.

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Миллиардер любит кино, но в последнее время из-за работы смотрит его меньше, чем обычно. Маск старается проводить больше времени с детьми и друзьями. «И иногда я становлюсь сумасшедшим в твиттере», — комментирует Маск свою активность в интернете.

Сон

Спать Илон Маск отправляется примерно в час ночи. «Сон — это действительно замечательная вещь. Когда я сплю мало, я становлюсь раздражительным», — объясняет он. Маску необходимо в среднем 6-6,5 часов для того, чтобы выспаться и с новыми силами приступить к выполнению поставленных амбициозных целей.