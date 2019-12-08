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Австралийские серферы разработали устройство Seabin для очистки воды от загрязнения

08.12.2019
Очистительное устройство Seabin работает, всасывая различные виды мусора в воде

Британские реки и моря вскоре могут стать намного более чистыми благодаря запуску уникального очистительного устройства Seabin в порту Портсмута.

Устройство, разработанное парой австралийских серферов, работает, всасывая различные виды загрязнения (в том числе нефть) и «выплевывая» наружу чистую воду.

Seabin может собирать около 1,5 кг отходов каждый день и имеет контейнер, способный вместить 12 кг отходов. Только за год одно такое устройство может собрать 20 000 пластиковых бутылок или 83 000 пластиковых пакетов.

Очистительное устройство Seabin работает, всасывая различные виды мусора в воде

Чтобы финансировать изобретение, основатели Эндрю Тартон и Пити Чеглински запустили кампанию на площадке IndieGoGo.

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За минимальное количество времени кампания сумела собрать существенно больше денег, чем было запланировано.

Очистительное устройство Seabin работает, всасывая различные виды мусора в воде

Теперь, располагая капиталом в 250 000 долларов, Тартон и Чеглински готовы осуществить свои планы, начав очистку пристаней для яхт от мусора в воде. Устройство было спроектировано с учетом определенных правил безопасности — собираются только мусор и химические вещества с поверхности воды, а рыбу и прочих обитателей воды Seabin не трогает.

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Первый Seabin был установлен рядом с базой гоночной команды Land Rover Ben Ainslie Racing (BAR) в порту Портсмута. В ходе эксперимента, рядом с устройством возле понтона разместили клетку с более чем 1000 устрицами, чтобы проверить, будут ли они размножаться в ранее загрязненной воде. Команда Seabin также проводит испытания в испанском порту Адриано и порту Хельсинки (Финляндия).

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