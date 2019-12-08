Австралийские серферы разработали устройство Seabin для очистки воды от загрязнения

Британские реки и моря вскоре могут стать намного более чистыми благодаря запуску уникального очистительного устройства Seabin в порту Портсмута.

Устройство, разработанное парой австралийских серферов, работает, всасывая различные виды загрязнения (в том числе нефть) и «выплевывая» наружу чистую воду.

Seabin может собирать около 1,5 кг отходов каждый день и имеет контейнер, способный вместить 12 кг отходов. Только за год одно такое устройство может собрать 20 000 пластиковых бутылок или 83 000 пластиковых пакетов.

Чтобы финансировать изобретение, основатели Эндрю Тартон и Пити Чеглински запустили кампанию на площадке IndieGoGo.

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За минимальное количество времени кампания сумела собрать существенно больше денег, чем было запланировано.

Теперь, располагая капиталом в 250 000 долларов, Тартон и Чеглински готовы осуществить свои планы, начав очистку пристаней для яхт от мусора в воде. Устройство было спроектировано с учетом определенных правил безопасности — собираются только мусор и химические вещества с поверхности воды, а рыбу и прочих обитателей воды Seabin не трогает.

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Первый Seabin был установлен рядом с базой гоночной команды Land Rover Ben Ainslie Racing (BAR) в порту Портсмута. В ходе эксперимента, рядом с устройством возле понтона разместили клетку с более чем 1000 устрицами, чтобы проверить, будут ли они размножаться в ранее загрязненной воде. Команда Seabin также проводит испытания в испанском порту Адриано и порту Хельсинки (Финляндия).