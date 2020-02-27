Обзор рынка материалов для мягкой кровли, их преимущества и на что обратить внимание

Мягкие кровельные материалы популярны уже давно и по прежнему не сдают свою позицию. Появляются новые материалы и возможности, расширяется область их применения.

Для устройства мягкой кровли применяют целый ряд материалов, а именно: различные мастики, полимерные мембраны, рулонные материалы и битумная черепица. Мягкая кровля обладает такими преимуществами, как гибкость, прочность, водостойкость, хорошие антикоррозийные и антигрибковые, звуко- и теплоизоляционные свойства. Учитывая все это, такие материалы отлично подходят для крыш как крупных коммерческих, складских и производственных объектов, так и частных коттеджей.

Выбирая материал для устройства мягкой кровли, следует обратить внимание, прежде всего, на показатели теплостойкости, а также механической прочности, эластичности и гибкости. В дополнение к этому для мастик важны такие характеристики, как адгезия к основанию, время отвердевания и содержание сухого остатка. И конечно, нужно обратить внимание на важнейшую характеристику любого материала — долговечность.

Рулонные материалы

Самый недорогой и наиболее популярный в этой группе материалов — обычный рубероид. При его производстве основу из кровельного картон пропитывают битумами, затем с обеих сторон наносят покровный слой из более твердоплавкого битума и минерального наполнителя, и, наконец, покрывают снаружи посыпкой. Кровельный рубероид отличается от пропиточного более высокой плотностью картона.

Срок службы такого материала, в лучшем случае, составляет 5 лет. Все чаще выполняют его на картонной основе, к которой добавляют стеклохолст, стеклоткань или полиэфирную ткань. Тем самым, долговечность покрытия продлевается на срок до 10 лет.

Предлагается также рубемаст, наплавляемый битумный материал, отличающийся повышенным содержанием вяжущего битума с нижней стороны полотна. Такой же материал, где в качестве основы используют стеклоткань, называется стеклорубероид (другие названия — стеклоизол, стекломаст).

Наиболее современный вариант в семействе рулонных материалов — полимерно-битумная кровельная мембрана, или еврорубероид. Его изготавливают на стекловолокнистой (стеклохолст, стеклоткань) или синтетической (полиэстер) основе с нанесением покровного слоя из смеси битума и полимерных добавок. Такой материал может прослужить до 15-20 лет. Однако он недостаточно прочен при низких температурах, поэтому требует укладки в 2-4 слоя.

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Все рулонные материалы допускают применение на кровлях с уклоном до 45°С. Во всем этом диапазоне они могут обеспечить водонепроницаемость, поэтому применяют их и на плоских, и на скатных кровлях. Поставляют такие материалы в виде полотнищ, скатанных в рулоны, шириной порядка 1 м и толщиной 1-6 мм.

Битумная черепица

Еще один содержащий битум материал — мягкая, или битумная черепица. Она представляет собой небольшие плоские листы, нарезанные из битумных рулонов со стеклохолстом. Один такой лист изображает 3-4 черепицы, а при помощи красителей создают различные цветовые решения. Возможны также имитации, например, натурального черепичного покрытия, заросшей мхом или лишайником старой поверхности и т.д.

Разнообразны и формы: прямоугольная, шестиугольная, волнообразная и др. Этот материал, с одной стороны, является штучным, а с другой, его с полным основанием можно отнести к группе «мягкой кровли», так как по своей структуре и применяемым компонентам он близок рулонным материалам.

Применять битумную черепицу можно только на скатных кровлях, с уклоном не менее 10°, а максимальный уклон не ограничивается, вплоть до покрытия примыкающих к крыше вертикальных участков стен. Срок службы такой черепицы составляет 15-20 лет.

Листы битумной черепицы можно применять как для укладки новой, так и для реконструкции старой кровли. Во втором случае листы накладываются прямо поверх поврежденных покрытий, зачищенных и подготовленных.

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Основное достоинство мягкой черепицы — возможность применять ее на крышах любой сложности, формы и конфигурации, включая купольные и треугольные участки. При этом она также имеет хорошие шумопоглощающие свойства.

Кровельные мастики

По способу применения кровельная мастика может быть горячей или холодной. В первом случае основное преимущество — быстрое отвердевание состава. Кровля, выполненная таким материалом, и называется мастичной. «Наливные» кровли отличаются применением мастики холодного отвердевания.

По составу мастики бывают битумные, битумно-полимерные и полимерные. Кроме того, выпускают одно- и двухкомпонентные мастики. В первом случае поставляется готовый для применения состав, во втором выпускаются два состава, которые по отдельности могут храниться довольно длительный период.

На поверхности кровли мастики образуют монолитное, однородное по своим качествам покрытие, а добавление красителей на производстве или перед использованием на объекте позволяет придать нужный цвет. Для улучшения прочностных характеристик покрытие можно армировать стеклохолстом или стеклосеткой, причем как полностью, так и лишь в отдельных узлах, например, примыканиях конструкций.

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Отметим важное преимущество мастичных покрытий — отсутствие стыков и швов. Важно только тщательно провести работы, чтобы добиться более-менее равномерной толщины и неразрывности покрытия.

Полимерные мембраны

Термин «кровельные мембраны» подразумевает различные рулонные материалы. В этой связи отличают полимерные, или геосинтетические мембраны, то есть, рулонные покрытия, выполненные из полимеров. Предлагается три вида таких мембран, названных по своему основному компоненту: поливинилхлоридные (ПВХ), термопластичные полиолефиновые (ТПО) и этилен-пропилен-диен мономерные из синтетических каучуков (ЭПДМ).

Полимерные мембраны отличаются высокой прочностью, эластичностью, атмосферо- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолета, а также морозостойкостью. Кроме того, такие мембраны долговечны: производители дают гарантию службы на срок 10-20 лет, прогнозируя срок безремонтной службы кровли до 50 лет. Удобна также большая ширина мембран, которая позволяет подобрать оптимальную ширину для зданий любых размеров и конфигураций, и свести количество швов к минимуму. А работы по укладке можно проводить круглый год.

Основной недостаток мембран — более высокая стоимость самого материала и работ по его укладке. Кроме того, недостатком ЭПДМ мембран является технология соединения полотен с помощью специальной клеевой ленты, ТПО мембраны наименее эластичны среди трех видов, ПВХ мембраны недостаточно устойчивы к битумным материалам, маслам и растворителям.

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Полимерные мембраны применяют, прежде всего, при устройстве кровли промышленных объектов, торговых и спортивных сооружений. Также они будут полезны при сооружении эксплуатируемых кровель. А еще появились ПВХ и ТПО материалы, имитирующие медь, латунь и жесть.

Тепло прежде всего

При укладке мягких кровельных материалов, выполняющих, прежде всего, гидроизолирующую функцию, важно не забыть об обеспечении должной теплоизоляции кровли. Хороший теплоизоляционный материал защищает покрытие от температурных колебаний, продлевая срок эксплуатации кровли, а также играет значительную роль в улучшении микроклимата в здании, сокращении расходов на отопление.

Слой теплоизоляции в кровельной системе должен не бояться влаги и огня, обладать высокой паропроницаемостью. Также очень важны хорошие прочностные характеристики, которые обеспечат нерушимость теплоизолирующего слоя при проведении монтажных и ремонтных работ.

Стоит упомянуть также об инверсионной кровле, отличие которой от традиционной состоит в том, что конструкция как бы «перевернута», то есть гидроизоляционный слой располагается под слоем утеплителя. Таким образом, гидроизоляционный слой защищен от разрушающего воздействия ультрафиолета, резких перепадов температуры, механических повреждений. Кроме того, на таком покрытии можно обустраивать эксплуатируемые кровли.

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Конечно, для теплоизоляции инверсионной кровли можно использовать только негигроскопичные материалы, способные сохранять высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде.