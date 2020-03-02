Обзор рынка элитных кровельных материалов

Термин «элита» свое происхождение ведет от латинского eligere – выбирать. В современной литературе получил широкое хождение от французского elite – лучший, отборный, избранный. Начиная с XVII в. он употреблялся купцами, в частности, для обозначения товаров наивысшего качества.

Элитные кровельные материалы относятся именно к такой категории продукции. Медная и сланцевая кровля, а также керамическая и композитная черепица, безусловно, входят в группу кровельной элиты. К «элите» относятся и эксклюзивные серии битумной черепицы, а также другие современные материалы, которые по своим техническим характеристикам превосходят традиционно используемые кровельные покрытия.

Медь, благодаря своей красоте и отличным техническим характеристикам, заслуженно входит в группу элитных кровельных материалов. К достоинствам медной кровли эксперты относят прочность, продолжительный срок службы (100-150 лет), высокую технологичность (обрабатываемость), экологичность и экономичность.

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Сланец (природный шифер) – натуральный природный камень, прочный и долговечный кровельный материал. Сланцевые кровли украшают многие европейские дворцы, замки и считаются на сегодняшний день символом респектабельности. Основные достоинства материала: длительный срок службы (более 200 лет), способность выдерживать неблагоприятные воздействия окружающей среды, высокая прочность и сопротивляемость деформациям, отличные изоляционные характеристики, экологическая безопасность, а также возможность использования данного материала, не зависимо от формы крыши.

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Керамическая черепица – один из древнейших кровельных материалов, который и в наши дни считается лучшим покрытием для крыш малоэтажной застройки. Это обусловлено тем, что данная продукция обладает такими качествами, как долговечность, экологичность, архитектурная выразительность, огнестойкость. Кроме того, она имеет прекрасный внешний вид. Срок службы керамической черепицы более 80 лет.

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Композитная черепица – кровельное покрытие, представляющее собой разновидность металлочерепицы. Внешний вид материала, благодаря минеральной крошке, полностью имитирует черепицу или иные натуральные материалы и придает крыше неповторимый эксклюзивный вид. Совмещая в себе небольшой вес, простоту монтажа и надежность, эта кровля может с успехом применяться в любом типе зданий, сооружений и при любых работах, будь то строительство, реконструкция или ремонт.

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Эксклюзивные серии битумной черепицы тоже можно отнести к элитным кровельным материалам. Примером здесь может служить «мягкая» черепица с покрытием из патинированной меди. Современные технологии некоторых производителей битумной черепицы позволяют изготавливать и другую оригинальную продукцию, которая идеально подходит для реализации уникальных кровельных проектов.

В последние годы при строительстве домов все чаще встречаются недоступные ранее зеленые кровли. Бесспорно, это недешевый способ обустройства, по ценовой категории относящийся к разряду элитных. Озеленение кровли можно рассматривать не только как оригинальное «живое» покрытие, но как один из способов оздоровления окружающей среды.