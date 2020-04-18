Обычный Японский плацкарт. Сравни с нашими поездами.

Страна восходящего солнца ассоциируется у нашего обывателя с новейшими технологиями. И железные дороги – не исключение.

Высокоскоростные поезда позволяют японцами перемещаться на огромные расстояния за считанные часы. Но среди них есть и ночные поезда. Плацкартные вагоны в них точно заинтересуют жителей постсоветского пространства.

Существуют ночные поезда Sunrise Izumo/Seto. Они движутся по маршруту Токио – Такамацу и Токио – Идзумо. Пассажирам предлагают 3 класса: одноместное купе «делюкс» (1 класс); одно- или двухместное купе (2 класс) и ноби-ноби, который можно сравнить с нашим плацкартом (3 класс).

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Плацкарт в ночном поезде состоит из двух уровней с плоскими жесткими поверхностями, разделенными только небольшими деревянными стенками у окон. 220 сантиметров — это длина одного посадочного места.

В одиночном купе довольно комфортно. Пассажирам предлагается кроме койко-места стол со стулом, телевизор и панель управления кондиционером, яркостью света. В люксе предусмотрены халат, тапочки и сумочка с косметическими принадлежностями. Над головой есть световой люк.

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У пассажиров, путешествующих II классом, сервис немного проще, но они тоже едут отдельно от остальных.

Кстати, в каждом вагоне есть платный душ. После оплаты в течение 6 минут подается вода. Таймер показывает обратный отсчет. По окончании водных процедур необходимо нажать кнопку дезинфекции.