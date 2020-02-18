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Объявлен конкурс на лучший проект марсианского города — победитель получит $10000

18.02.2020
Объявлен конкурс на лучший проект марсианского города

Группа Mars Society, занимающаяся вопросами исследования и колонизации Марса, объявила конкурс на лучший проект марсианского города, на миллион жителей. Победители получат призы в размере 10 000 долларов за первое место, 5000 долларов за второе, 2500 долларов за третье, 1000 долларов за четвертое и 500 долларов за пятое. Кроме того, 20 лучших статей будут опубликованы в новой книге «Государство Марс: новые общества для нового мира».

Подобный конкурс уже проходил в прошлом году, но тогда разрабатывался проект колонии на 1000 человек. Победила команда архитекторов Массачусетского технологического института (MIT) с проектом «звездного города», разделенного на пять основных деревень, каждая из которых представляет отдельный земной континент.

Объявлен конкурс на лучший проект марсианского города

Интриги новому конкурсу добавило заявление Илона Маска, который на своей странице в Твиттере обещал построить 1000 мощных космических кораблей для отправки 100 тысяч человек на Марс. По его мнению, к 2050 году численность марсианской колонии действительно может достичь миллиона человек.

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Обязательное требование к каждому проекту – реалистичность. Марсианский город должен быть предельно самодостаточным, не зависящим от «импорта» с Земли. Это значит, что колонисты должны наладить на Марсе производство продуктов питания, одежды, электроэнергии, потребительских товаров, транспорта. С Земли будут доставляться только ключевые компоненты, к примеру, сложная электроника.

Объявлен конкурс на лучший проект марсианского города

Как уже отмечалось, «импорт» всегда будет необходим, поэтому командам нужно будет подумать о полезном экспорте — либо материальных, либо интеллектуальных продуктов, которые колония могла бы производить и транспортировать обратно на Землю, чтобы заплатить за них.

В будущем можно ожидать, что при использовании космического корабля SpaceX или аналогичной технологии стоимость доставки товаров с Земли на Марс составит 500 долл. США / кг, а стоимость доставки товаров с Марса на Землю — 200 долл. США / кг. В соответствии с этими допущениями, работа команды заключается в том, чтобы спроектировать экономику, оценить ее стоимость и показать, что после определенных первоначальных затрат времени, денег и усилий она может стать успешной.

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Mars Society просит участников конкурса обязательно учитывать в своих проектах достижения современных технологий – в частности, передовую робототехнику, 3D-печать, а также руководствоваться бережным отношением к используемым ресурсам Красной планеты.

источник: marssociety

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