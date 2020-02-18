Объявлен конкурс на лучший проект марсианского города — победитель получит $10000

Группа Mars Society, занимающаяся вопросами исследования и колонизации Марса, объявила конкурс на лучший проект марсианского города, на миллион жителей. Победители получат призы в размере 10 000 долларов за первое место, 5000 долларов за второе, 2500 долларов за третье, 1000 долларов за четвертое и 500 долларов за пятое. Кроме того, 20 лучших статей будут опубликованы в новой книге «Государство Марс: новые общества для нового мира».

Подобный конкурс уже проходил в прошлом году, но тогда разрабатывался проект колонии на 1000 человек. Победила команда архитекторов Массачусетского технологического института (MIT) с проектом «звездного города», разделенного на пять основных деревень, каждая из которых представляет отдельный земной континент.

Интриги новому конкурсу добавило заявление Илона Маска, который на своей странице в Твиттере обещал построить 1000 мощных космических кораблей для отправки 100 тысяч человек на Марс. По его мнению, к 2050 году численность марсианской колонии действительно может достичь миллиона человек.

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Обязательное требование к каждому проекту – реалистичность. Марсианский город должен быть предельно самодостаточным, не зависящим от «импорта» с Земли. Это значит, что колонисты должны наладить на Марсе производство продуктов питания, одежды, электроэнергии, потребительских товаров, транспорта. С Земли будут доставляться только ключевые компоненты, к примеру, сложная электроника.

Как уже отмечалось, «импорт» всегда будет необходим, поэтому командам нужно будет подумать о полезном экспорте — либо материальных, либо интеллектуальных продуктов, которые колония могла бы производить и транспортировать обратно на Землю, чтобы заплатить за них.

В будущем можно ожидать, что при использовании космического корабля SpaceX или аналогичной технологии стоимость доставки товаров с Земли на Марс составит 500 долл. США / кг, а стоимость доставки товаров с Марса на Землю — 200 долл. США / кг. В соответствии с этими допущениями, работа команды заключается в том, чтобы спроектировать экономику, оценить ее стоимость и показать, что после определенных первоначальных затрат времени, денег и усилий она может стать успешной.

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Mars Society просит участников конкурса обязательно учитывать в своих проектах достижения современных технологий – в частности, передовую робототехнику, 3D-печать, а также руководствоваться бережным отношением к используемым ресурсам Красной планеты.

источник: marssociety