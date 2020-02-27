О ПСИХОЛОГИИ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ — китайский миллиардер Джек Ма, основатель Alibaba

Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка. Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут — много не заработать. Скажите им вложиться по крупному, скажут что у них нет денег. Скажите им попробовать новые темы, скажут — нет опыта. Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут что это тяжело. Скажите им, что это новая бизнес-модель, они скажут — пирамида . Скажите им, открыть магазин, скажут — нет свободы. Скажите им начать новый бизнес, скажут что нет доказательств что новый бизнес пойдет.

Они имеют много общего: Любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадежных, как и они сами, они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета и делают меньше чем слепой. Просто спросите их, что они могут? Они не ответят вам.

ПОБЕДА — ЭТО ДЕЙСТВИЕ. ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ!

ВЫВОД: вместо того, чтобы требовать от сердца, чтобы оно билось быстрее, почему бы просто не действовать немного быстрее самому? Вместо того, чтобы пребывать в раздумьях, почему бы не сделать то, о чем вы думаете?

Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты: Вся Их Жизнь Проходит в Ожидании.