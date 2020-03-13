О чем думают люди, которые добиваются большого успеха — 20 заповедей миллионера!

Мы совсем не понимаем реальные причины успеха, уверен предприниматель и писатель Джеймс Алтучер. Он решил исправить дело и сформулировать основные навыки и правила тех, кто становится миллионерами.

Когда я лежал пьяный в канаве в 3 утра и мимо меня мчались машины, первым делом нужно было, чтобы меня вытащили на тротуар. И это требовало навыка. Я не мог просто проснуться и протрезветь. Нужно было, чтобы я оказался на тротуаре. Нужно было столкнуться с последствиями этой ситуации.

Мне нужно было каждый день становиться немного лучше. На 1% — и этому улучшению нет конца. Мне нужно было помнить, что у меня две маленьких дочери, ради которых я должен быть лучше и сильнее. И так далее. «И так далее» — это привычка. Это не что-то готовое. Я всегда в процессе. Итак, 20 главных навыков.

– Каждый день будьте с людьми, которые добры к вам и любят вас

Это трудно. Так что не напрягайтесь слишком. Просто каждый день становитесь чуть-чуть лучше. Дерево бонсай растет каждый день. Но специалисты по выращиванию таких деревьев знают, где и что подрезать, чтобы через годы получить произведение искусства.

– Каждый день избегайте смерти

Иначе говоря, избегайте того, что вредно для вас. Старайтесь прожить каждый день чуть более здоровым образом. Больничная койка не приносит богатства. Люди думают, что с возрастом метаболизм меняется. На самом деле нет — мы просто больше сидим на одном месте. Поэтому двигайтесь побольше.

– Решайте проблему благодарности

Это практика. Когда вы злитесь или напряжены, вспомните что-то, за что вы благодарны. В чем практика? А в том, что это очень тяжело. Тяжело осознать, что вы злитесь или напряжены. Это как испугаться в кино, а потом сказать себе: «Стоп, это же просто фильм».

– Каждый день записывайте десять идей

Я писал об этом миллион раз. Брэдли Купер в фильме Limitless принимает таблетку, которая делает его суперменом интеллектуального труда. Записывать 10 идей каждый день — вот эта таблетка. Делайте это полгода подряд и сами увидите.

– Сажайте семена

У многих людей в жизни всего одна цель. И они направляют всю свою жизнь на эту цель. Ну что ж, желаю им удачи. Но реальный ключ к успеху — это сажать как можно больше семян. 1% упавших в почву семян дает 50% всех цветов.

О каких семенах я говорю? Отправьте кому-нибудь письмо с благодарностью. Представьтесь кому-то в письме. Отправьте знакомым свои идеи. Занимайтесь спортом. Хорошо питайтесь. Сделайте свой сайт. Придумайте идею. Напишите статью. Прочтите книгу. Придумайте еще 100 семян. И каждый день сажайте их.

– Никаких оправданий

Когда вы вините кого-то, жалуетесь, объясняете, оправдываетесь, вы истощаете свои ресурсы. Люди говорят: «У меня не хватает времени». Понимаю. У меня, например, нет времени, чтобы стать профессиональным космонавтом. Хотя на самом деле и это оправдание, которое я пару секунд назад считал очевидным, фальшиво. Когда-нибудь Virgin Galactic и SpaceX начнут отправлять туристов в космос сравнительно дешево. Так что когда-нибудь я смогу стать космонавтом. То есть у меня достаточно времени. И никаких оправданий.

– Правило Уоррена Баффета: 5/25

Составьте список 25 вещей, которые вы хотите сделать в жизни. Теперь выберите 5 самых главных и займитесь ими. И НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ДУМАЙТЕ ОБ ОСТАЛЬНЫХ 20. Иначе они отнимут время от пяти самых важных для вас дел.

– Напоминайте о себе

У меня это получается плохо. И поэтому мне нужно превратить это в привычку. Недавно я ужинал с кучей интересных людей. У меня даже была отличная идея, как напомнить им о себе. Но так этого и не сделал. Не знаю, почему. Для меня это трудно. Но это вопрос практики. И я сделаю это, потому что хочу быть лучше в этом смысле. Я могу написать просто «было приятно познакомиться». Или купить кому-то из них первое издание их любимой книги. Или сделать еще что-то из десяти тысяч возможных вариантов.

– Стойте поближе к самому умному человеку в вашем окружении

Стив Джобс именно так и сделал (да, я говорю про Стива Возняка). И я сам делал это много раз. Я говорю себе: «Я самый глупый человек в этой комнате». И это помогает мне найти самого умного человека в любой комнате. Он непременно что-то сделает. Что-то особенное. Понаблюдайте за этим. Просто следуйте за ним, не задавая вопросов.

– Каждый день делайте что-то, что вам нравилось в детстве

Я любил писать. И я пишу каждый день. Мне было приятно вежливо вести себя с девочками. И сейчас я мил и приятен в общении с женщинами каждый день. Кому-то другому в детстве нравился спорт. Мне нет.

– Задавайте вопросы

Знаменитый продюсер Брайан Грейзер периодически ведет «беседы ради любопытства». Он звонит кому угодно (Стиву Джобсу, Далай-ламе и т.д.), объясняет, кто он, и задает вопросы. Так он познакомился с Роном Ховардом (самым умным человеком в его окружении), так они вместе создали компанию Imagine Entertainment, и так Грейзер запустил одно из самых топовых шоу на телевидении (“Empire”).

– Делайте ошибки

Я учил свою дочь подавать мяч сильнее. Она делала это неплохо. Она не промахивалась. Но ее подачи были слишком мягкими. Их было слишком легко отбить. Я сказал: «Бей так сильно, что приходится кряхтеть». Она начала делать ошибки. Она впала в депрессию. Подачи уходили влево. Но потом она освоилась. И начала попадать в цель. И бить жестче. Я спросил: «Что происходило у тебя в голове?» Она ответила: «Я поняла, что бью слишком влево, поэтому немного передвинула цель». Если бы она действовала по принципу «как легче», она не стала бы сильнее. Только ошибки помогли ей выйти на новый уровень.

– Спите

У всех на этот счет есть мнение. Я сплю девять часов в сутки. А еще дремлю днем. Ваш мозг активнее всего в первые 2-5 часов после пробуждения. В это время делайте самую важную и продуктивную работу. И держитесь подальше от людей, которые говорят, что им хватает 3-5 часов сна в сутки. Это настоящее зло.

– Говорите «НЕТ»

Одно время я много ездил на всякие встречи и конференции. Ни одна из них не приносила мне денег. Как-то я сидел у бассейна в гостинице в Лос-Анджелесе. Я пил и купался. А в промежутке ходил на бесполезные встречи. Потом я вернулся в свою компанию. «Как Лос-Анджелес?» «Отлично». Еще одна впустую потраченная неделя.

– Понемногу каждый день

Я хочу написать роман. Я пишу по несколько абзацев каждый день. Или я немного меняю сюжет каждый день. И знаете что? Если вы будете писать по три абзаца в день, вы напишете за год четыре романа. Три из них будут плохими. Может быть, десять будут плохими. Или первые двадцать. Но это нормально. Это значит, что через пять лет вы станете успешны. Потому что работали понемногу каждый день.

– Не спешите

Я проинтервьюировал для своего подкаста 150 успешных людей. Не обязательно в финансовом смысле успешных. Деньги — это все-таки побочный продукт. И вот было у них общее: они работали по 10-20 лет, а затем внезапно добивались успеха.

При этом…

Празднуйте маленькие победы. По пути к внезапному успеху (за все эти 20 лет) у вас будет масса маленьких побед. И вы дадите себе разрешение на следующую победу, только если будете праздновать каждую из них. Это подкрепляет все перечисленные привычки. И к тому же это весело.

– Любите

Я не собираюсь учить вас любви. Но вот что я делаю:

а) если я не знаю какого-то человека, я притворяюсь, будто он завтра умрет. И я отношусь к нему так, как мы относимся к тому, кого скоро не будет;

б) если мне не нравится человек, я отношусь к нему так, как мать относится к ребенку. Я желаю ему лучшего, какими бы ни были мои личные чувства;

в) если это человек, которого я люблю, но который не приносит мне радости сейчас, я искренне желаю ему самого лучшего в будущем;

г) если это человек, которого я люблю, я слушаю. Я помогаю. Я удивляю.

Мы часто молимся чему-то несуществующему. Мы часто верим в научную фантастику. Но любовь можно испытать прямо сейчас, и это единственная религия.

– Прямо сейчас

Всякий раз, когда в будущем у меня ожидались проблемы, все оказывалось иначе. Всякий раз, как я сожалел о чем-то прошлом, это сожаление опускало меня в грязь. Прямо сейчас вам уже сданы определенные карты. И прямо сейчас вам не поможет никакая прошлая или последующая сдача. Поэтому сейчас — единственное, на чем надо сосредоточиться.

СТИВ ДЖОБС: «ОСТАВАЙТЕСЬ ГОЛОДНЫМИ. ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗРАССУДНЫМИ»

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Я сказал, что привычек будет двадцать. Так далеко я не заглядывал. Поэтому не знаю, правда ли это. Я позволяю себе иногда быть неточным.

О! Так это еще одна привычка: Разрешите себе не всегда быть правыми. Разрешите себе не всегда нравиться людям. Разрешите себе не всегда жить в мире. Разрешите себе не быть успешными.

И тогда вы постепенно станете тем, чем вы разрешили себе «не быть».

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«МЕЧТАЙТЕ. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША ПЛАНКА, ТЕМ ВЫШЕ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ!» — ПИСЬМО ИЛОНА МАСКА МОЛОДЫМ…

Сделают ли эти привычки вас миллионером? Да. Сделают ли они вас успешным человеком? Да. Но что еще важнее — они сделают вас человеком, который действует именно так, действует согласно этим правилам. И который несет свой свет другим.

источник: jamesaltucher.com/blog/eventual-millionaires/