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Новый рекорд для легких и гибких органических солнечных панелей — КПД 17%

19.02.2020
Новый рекорд для легких и гибких органических солнечных панелей - КПД 17%

Обычные солнечные панели из кремниевых пластин много весят, и размещать их можно только на достаточно прочных конструкциях — на земле, плавучих платформах или крышах зданий. Ученые во всем мире бьются над созданием легкой и гибкой солнечной пленки, которой можно будет покрывать любые поверхности.

Органические солнечные элементы выгодно отличаются легкостью, гибкостью и дешевизной в производстве. Появление органических светочувствительных материалов, в особенности нефуллереновых акцепторов электронов (NFA) позволило им за последние годы достичь эффективности в преобразовании энергии свыше 16%.

Однако, обычно органические фотоэлементы изготавливают методом центрифугирования, то есть нанесения пленки на небольшую площадь менее 0,1 см кв. Для массового производства он не годится.

Ученые из Китайской академии наук оптимизировали алкильные цепи производной NFA и синтезировали серию новых нефуллереновых акцепторов электронов. Они применили их в производстве органических фотоэлементов большой площади и добились хороших результатов.

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Исследователи продемонстрировали рекордный КПД органических фотоэлементов на небольших площадях — 0,09 см кв. — 17%. На большей площади — 1 см кв. — эффективность равна 15,5%, что также приближается к максимальному из доступных сегодня показателей.

источник: eurekalert

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