Новый ракетный двигатель RDE будет легче, эффективнее и проще в изготовлении

Инженеры из Вашингтонского университета работают над новым типом ракетного двигателя, который обещает быть легче, эффективнее и проще в изготовлении, чем обычные двигатели на жидком топливе.

Называемый Rotational Detonation Engine (RDE), одним из главных препятствий на пути к его практической реализации является разработка математических моделей, которые могут описать, как работает очень непредсказуемый двигатель, чтобы сделать его более стабильным.

RDE — это ракетный двигатель, похожий на реактивные реактивные двигатели, которые приводили в действие немецкую крылатую ракету V1 времен Второй мировой войны, в которой использовалась простая камера сгорания с выхлопной трубой на одном конце и подпружиненными планками на передней поверхности. Во время работы воздух проходил через предкрылки, смешивался с топливом, которое затем взрывалось, создавая импульс тяги. RDE развивает эту идею на новом уровне.

«Вращающийся детонационный двигатель использует другой подход к сжиганию топлива», — говорит Джеймс Кох, докторант UW по аэронавтике и космонавтике. «Он сделан из концентрических цилиндров. Пропеллент течет в зазоре между цилиндрами, и после воспламенения быстрое выделение тепла образует ударную волну, сильный импульс газа со значительно более высоким давлением и температурой, который движется быстрее, чем скорость звука.

«Этот процесс сгорания буквально является детонацией — взрывом — но за этой начальной фазой запуска мы видим ряд устойчивых импульсов сгорания, которые продолжают потреблять доступное топливо. Это создает высокое давление и температуру, которые вытесняют выхлопные газы сзади двигателя на высоких оборотах, который может генерировать тягу».

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Проще говоря, происходит то, что когда создается ударная волна, она становится самоподдерживающейся без необходимости в сложных системах поддержки, которые необходимы обычным ракетным двигателям для управления смешением и горением топлива. Это означает, что RDE может быть намного проще с механической точки зрения.

Хитрость заключается в том, что детонации, которые формируют и поддерживают ударную волну, чрезвычайно сложны и непредсказуемы. Чтобы лучше понять, что происходит, вашингтонская команда создала экспериментальный RDE для изучения того, как он работал при различных параметрах во время серии полусекундных экспериментов, которые были записаны высокоскоростной камерой со скоростью 240 000 кадров в секунду.

Данные, возвращенные из этой установки, помогли команде создать математическую модель, чтобы определить, был ли двигатель устойчивым в соответствии с настройкой. Тем не менее, еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем можно будет улучшить общую производительность RDE.

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«Моя цель здесь состояла исключительно в том, чтобы воспроизвести поведение импульсов, которые мы видели, — чтобы убедиться, что выходные данные модели похожи на наши экспериментальные результаты», — говорит Кох. «Я определил доминирующую физику и то, как они взаимодействуют. Теперь я могу взять то, что я сделал здесь, и сделать это количественно. После мы можем рассуждать о том, как сделать двигатель лучше».

источник: washington.edu