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Новый гибкий органический солнечный элемент сохраняет эффективность преобразования энергии 13%

13.03.2020
Новый гибкий органический солнечный элемент сохраняет эффективность преобразования энергии 13%

Органическая фотовольтаика считается многообещающей альтернативой кремниевым пленкам, поскольку меньше загрязняет природу и дешевле в производстве. Сверхтонкие гибкие солнечные элементы особенно привлекательны — они могли бы обеспечить энергией носимую электронику или сенсоры роботов.

Однако обычно их КПД составляет от 10% до 12%, что значительно меньше, чем у кремниевых (25%) или жестких органических (17%) элементов. Кроме того, сверхтонкие элементы быстро разрушаются под действием солнечного света, тепла и кислорода.

Ученые из Института физико-химических исследований добились высоких показателей производительности и долговечности сверхтонких солнечных элементов. В качестве донорного слоя они использовали полупроводящий полимер, разработанный японской компанией Toray Industries, и нефуллереновый акцептор для повышения тепловой стабильности. Затем они применили обычный процесс пост-отжига, при котором материал нагревается сначала до 90 градусов Цельсия, а потом — до 150. Этот метод повысил долговечность устройства, создав стабильное взаимодействие между слоями.

Исследование доказало, что сверхтонкие органические фотоэлементы можно использовать для стабильного получения электроэнергии в течение длительных отрезков времени и при неблагоприятных погодных условиях — при высокой влажности и температуре.

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За 3000 часов работы под открытым небом их производительность ухудшилась менее чем на 5%, а эффективность преобразования энергии осталась на уровне 13%.

источник: eurekalert

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