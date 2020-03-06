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Новый гибкий бетон не требует цемента для производства (видео)

06.03.2020

Бетон является самым широко используемым строительным материалом в мире благодаря его невероятной прочности, но он плохо выдерживает изгиб. Теперь исследователи из Университета Суинберн разработали новый тип бетона, который не только изгибается лучше, но и не требует цемента для производства, что снижает его воздействие на окружающую среду.

Положите огромный вес на бетонный столб, и материал едва заметит его. Но приложите эту силу к центру столба, и он сравнительно быстро согнется и сломается. Эта слабость обусловлена ​​тем, что бетон имеет высокую прочность на сжатие, но меньшую прочность на растяжение.

В ответ на это, изгибаемый бетон был создан и улучшен за последние несколько десятилетий. И теперь команда Swinburne усовершенствовала рецептуру, уменьшив количество энергии, необходимое для производства материала, а также сократив выбросы углекислого газа в процессе производства.

Новый гибкий бетон не требует цемента для производства

Основным загрязнителем в производстве бетона является цемент, «клей», склеивающий влажную смесь. Для производства цемента требуются высокие температуры, поэтому он поглощает огромное количество энергии и выделяет много парниковых газов. И как бы он ни был необходим, он все еще включает этот процесс.

ИЗ СТЕКЛЯННЫХ ОТХОДОВ СОЗДАЛИ БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕТОН

Вместо цемента теперь используют промышленные отходы, такие как зола, выделяемая на угольных электростанциях. Это геополимерный композит и его производство гораздо более экологично.

Этот альтернативный процесс использовался, чтобы обычный бетон остался в прошлом, но команда говорит, что это — первый раз, когда зола использовалась в сгибаемом бетоне. Полученный продукт снижает энергопотребление и выбросы парниковых газов в процессе производства, в то же время будучи гораздо более гибким, чем стандартный бетон.

«Производство этого нового бетона требует примерно на 36% меньше энергии и выделяет до 76% меньше углекислого газа по сравнению с обычным бетоном из цемента», — говорит Бехзад Нематоллахи, автор исследования. «Результаты наших лабораторных испытаний показали, что этот новый бетон изгибается примерно в 400 раз по сравнению с обычным бетоном, но обладает такой же прочностью».

ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ ДЕЛАЮТ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ БЕТОН НАМНОГО ПРОЧНЕЕ

И даже когда новый материал трескается, крошечные полимерные волокна в смеси гарантируют, что он не разрушится. Вместо этого он будет продолжать крепко держаться под напряжением с множественными крошечными переломами. Команда говорит, что этот изгибаемый бетон может, например, использоваться в подверженных землетрясениям областях для строительства зданий.

источник: swinburne

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