Новый генератор электричества на основе капель дождя может зажечь 100 светодиодных лампочек

Создан эффективный генератор для производства электроэнергии из капель дождя.

Исследовательская группа во главе с учеными из Городского университета Гонконга (CityU) разработала электрогенератор на каплеобразной основе (DEG), оснащенный структурой, подобной полевому транзистору (FET), которая обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии и мгновенно увеличивает мощности в тысячи раз по сравнению с аналогами без FET структуры.

В гидроэнергетике нет ничего нового. Около 70% земной поверхности покрыто водой. Однако низкочастотная кинетическая энергия, содержащаяся в волнах, приливах и даже каплях дождя, неэффективно преобразуется в электрическую энергию из-за ограничений современных технологий.

Например, обычный генератор энергии капель на основе трибоэлектрического эффекта может генерировать электричество когда капля ударяется о поверхность. Однако количество зарядов, генерируемых на поверхности, ограничено межфазным эффектом, и в результате эффективность преобразования энергии является довольно низкой.

Чтобы повысить эффективность преобразования, исследовательская группа потратила два года на разработку DEG. Его мгновенная мощность может достигать 50,1 Вт / м2, что в тысячи раз выше, чем у других подобных устройств без использования FET-подобной конструкции. И эффективность преобразования энергии заметно выше.

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Профессор Ван из CityU отметил, что для изобретения есть два ключевых фактора. Во-первых, команда обнаружила, что непрерывные капли, падающие на электретный материал с квазипостоянным электрическим зарядом, обеспечивают новый путь для накопления и хранения поверхностных зарядов высокой плотности. Они обнаружили, что когда капли воды непрерывно ударяются о поверхность ПТФЭ, генерируемые поверхностные заряды будут накапливаться и постепенно достигать насыщения. Это новое открытие помогло преодолеть узкое место низкой плотности заряда, с которым сталкивались в предыдущей работе.

Еще одной ключевой особенностью их конструкции является уникальный набор конструкций, аналогичный FET. Устройство состоит из алюминиевого электрода и электрода из оксида индия и олова (ITO) с нанесенной на него пленкой из ПТФЭ. Электрод PTFE / ITO отвечает за генерацию, хранение и индукцию заряда. Когда падающая капля воды ударяется и распространяется по поверхности PTFE / ITO, она естественным образом «соединяет» алюминиевый электрод и электрод PTFE / ITO, переводя исходную систему в замкнутую электрическую цепь.

Благодаря этой специальной конструкции на ПТФЭ может накапливаться высокая плотность поверхностных зарядов в результате непрерывного удара капель. Между тем, когда распределяющая вода соединяет два электрода, все накопленные заряды на ПТФЭ могут полностью высвобождаться для генерации электрического тока. В результате, как мгновенная плотность мощности, так и эффективность преобразования энергии намного выше.

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«Наше исследование показывает, что капля в 100 микролитров воды, падающая с высоты 15 см, может генерировать напряжение свыше 140 В. А вырабатываемая мощность может зажечь 100 маленьких светодиодных лампочек», — сказал профессор Ван.

источник: cityu.edu