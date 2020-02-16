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Новый генератор электричества на основе капель дождя может зажечь 100 светодиодных лампочек

16.02.2020
Новый генератор электричества на основе капель дождя

Создан эффективный генератор для  производства электроэнергии из капель дождя.

Исследовательская группа во главе с учеными из Городского университета Гонконга (CityU) разработала электрогенератор на каплеобразной основе (DEG), оснащенный структурой, подобной полевому транзистору (FET), которая обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии и мгновенно увеличивает мощности в тысячи раз по сравнению с аналогами без FET структуры.

В гидроэнергетике нет ничего нового. Около 70% земной поверхности покрыто водой. Однако низкочастотная кинетическая энергия, содержащаяся в волнах, приливах и даже каплях дождя, неэффективно преобразуется в электрическую энергию из-за ограничений современных технологий.

Например, обычный генератор энергии капель на основе трибоэлектрического эффекта может генерировать электричество когда капля ударяется о поверхность. Однако количество зарядов, генерируемых на поверхности, ограничено межфазным эффектом, и в результате эффективность преобразования энергии является довольно низкой.

Новый генератор электричества на основе капель дождя

Чтобы повысить эффективность преобразования, исследовательская группа потратила два года на разработку DEG. Его мгновенная мощность может достигать 50,1 Вт / м2, что в тысячи раз выше, чем у других подобных устройств без использования FET-подобной конструкции. И эффективность преобразования энергии заметно выше.

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Профессор Ван из CityU отметил, что для изобретения есть два ключевых фактора. Во-первых, команда обнаружила, что непрерывные капли, падающие на электретный материал с квазипостоянным электрическим зарядом, обеспечивают новый путь для накопления и хранения поверхностных зарядов высокой плотности. Они обнаружили, что когда капли воды непрерывно ударяются о поверхность ПТФЭ, генерируемые поверхностные заряды будут накапливаться и постепенно достигать насыщения. Это новое открытие помогло преодолеть узкое место низкой плотности заряда, с которым сталкивались в предыдущей работе.

Еще одной ключевой особенностью их конструкции является уникальный набор конструкций, аналогичный FET. Устройство состоит из алюминиевого электрода и электрода из оксида индия и олова (ITO) с нанесенной на него пленкой из ПТФЭ. Электрод PTFE / ITO отвечает за генерацию, хранение и индукцию заряда. Когда падающая капля воды ударяется и распространяется по поверхности PTFE / ITO, она естественным образом «соединяет» алюминиевый электрод и электрод PTFE / ITO, переводя исходную систему в замкнутую электрическую цепь.

Новый генератор электричества на основе капель дождя

Благодаря этой специальной конструкции на ПТФЭ может накапливаться высокая плотность поверхностных зарядов в результате непрерывного удара капель. Между тем, когда распределяющая вода соединяет два электрода, все накопленные заряды на ПТФЭ могут полностью высвобождаться для генерации электрического тока. В результате, как мгновенная плотность мощности, так и эффективность преобразования энергии намного выше.

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«Наше исследование показывает, что капля в 100 микролитров воды, падающая с высоты 15 см, может генерировать напряжение свыше 140 В. А вырабатываемая мощность может зажечь 100 маленьких светодиодных лампочек», — сказал профессор Ван.

источник: cityu.edu

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