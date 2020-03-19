Новый аппарат Made In Space будет перерабатывать мусор в сырье с помощью 3D-печати в космосе

Коммерческий 3D-принтер на борту Международной космической станции в скором будущем станет еще более функциональным благодаря тому, что наполнитель для него можно будет получать прямо в космосе путем переработки имеющихся пластиковых отходов.

Калифорнийская компания Made In Space отправит на орбиту на борту роботизированного грузового корабля Cygnus аппарат Plastic Recycler, который планируется использовать совместно с 3D принтером Additive Manufactoring Facility в качестве поставщика пластмассы для трехмерной печати.

«Recycler замкнет жизненный цикл пластика на орбите, — говорится в презентации продукта. Астронавты смогут превращать в чернила для трехмерной печати тару большинства пластиковых продуктов, которые прежде складировались на корабле до момента возвращения на Землю. Теперь можно не беспокоиться об их правильной утилизации».

Этот аппарат повысит автономность МКС, давая возможность организовывать более продолжительные космические командировки и экономить на весе и объеме отправляемых с Земли грузов.

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Первый 3D-принтер Made in Space был отправлен на станцию в 2014 году в рамках партнерства с NASA. Также компания произвела на борту МКС оптоволокно ZBLAN в специальном агрегате размером с микроволновку. Рабочие характеристики космического оптоволокна значительно превосходят потенциал традиционного кабеля с кремниевым активным слоем. Компания собирается сделать аппараты пионерами внеземной экономики.

источник: theverge