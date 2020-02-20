Новые здания во Франции будут строится на 50% из древесины

Французское правительство объявило о планах принятия закона об устойчивом развитии, который обеспечит, чтобы все новые общественные здания строились как минимум на 50% из древесины или других природных материалов.

Эта мера будет реализована к 2022 году и затронет все общественные здания, финансируемые французским государством.

«Я дал распоряжение всем учреждениям, которые зависят от государства, они должны строить здания из материалов, которые составляют не менее 50 процентов древесины или материалов на биологической основе», — заявил министр по городам и жилищному строительству страны Жюльен Денормандия.

Биологические строительные материалы должны изготавливаться из веществ, полученных из биологических материалов, например, из конопли и соломы. Как и дерево, они имеют значительно меньший углеродный след по сравнению с другими строительными материалами, такими как бетон и сталь.

Это предложение согласуется с французским планом «Устойчивый город», начатым в 2009 году, а также со стремлением президента Эммануэля Макрона сделать страну нейтральной в отношении выбросов углерода к 2050 году.

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Он объяснил, что решение о введении закона, поощряющего использование биологических материалов, было основано на строительстве комплекса Олимпийских игр 2024 года в Париже. Любое здание, занимающее более восьми этажей, будет построено полностью из дерева.

«Мы взяли на себя это обязательство перед проведением Олимпийских играх», — сказал Денормандия, «Нет никаких причин, почему то, что возможно для Олимпийских игр, не должно быть возможным для обычных конструкций».

По словам Денормандии, французское правительство также инвестирует 20 млн. евро на предстоящее строительство 100 городских ферм в пригороде города.

Фермы должны быть построены в приоритетных районах города, которые нуждаются в дополнительных инвестициях для решения конкретных проблем. Цель состоит в том, чтобы создать более зеленые пригороды по всей Франции и предоставить больше возможностей для выращивания местных продуктов.

«Как отец, я предпочитаю, чтобы то, что на тарелках моих детей, было из местного региона, а не импортировано на самолете», — сказал Денормандия.

Архитекторы Populous и инженеры Egis впервые представили генеральный план Парижской олимпиады 2024 года в 2017 году. В знак признания приверженности города борьбе с изменением климата, мы надеемся, что это предложение станет самой устойчивой Олимпиадой.

Он будет использовать ряд существующих зданий в городе и временные площадки, установленные перед некоторыми из самых известных достопримечательностей столицы.

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Планы Denormandie по повышению устойчивости строительной отрасли Франции следуют за рядом других экологически чистых инициатив на растущие последствия изменения климата.

В прошлом году Париж объявил о своих планах «озеленения», посадив «городской лес» вокруг архитектурных памятников, а в Великобритании RIBA опубликовала руководство по устойчивым результатам, чтобы помочь своим членам и более широкой архитектурной индустрии предотвратить климатическую катастрофу.

источник: dezeen