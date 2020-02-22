Новые возможности команды Jetman, полет на реактивном крыле (видео)

Еще одна потрясающая веха для команды Jetman: пилот Винс Реффет демонстрирует новую способность взлетать с земли, а затем набирая скорость с помощью четырех турбореактивных двигателей взлетает в небо.

После демонстрации своих автономных возможностей VTOL в декабре прошлого года, команда Jetman показала, как она может перейти от сбалансированного зависания к сверхбыстрому полету с крыльями в демоверсии, проведенной над Дубаем в день влюбленных.

Возможность полета на крыле отличает команду Jetman от других персональных летательных аппаратов с реактивным двигателем, таких как реактивные доски, реактивные ранцы и гидрокостюмы, поскольку это позволяет более эффективно летать на очень высоких скоростях до 400 км / ч, а также выполнять довольно удивительные пилотажные возможности.

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Команда Jetman — единственная группа которая подняла свое устройство на большую высоту и летала вместе с авиалайнерами, когда стартовала в воздухе с другого самолета.

В этом новом видео, Реффет зависает на короткое время после взлета, затем ударяет по дросселю и запускает новое крыло с четырьмя турбинами на высоту 1800 м над городом Дубай, выполняя несколько петель, а затем на парашюте совершает мягкую посадку. Нет смысла тратить топливо на посадку VTOL, когда парашют отлично справится с работой!

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Весь полет длился всего три минуты, отражая, насколько быстро это реактивное крыло может выстрелить в небо. Переход на крылатый полет выглядел практически без усилий, Реффет разгонялся с удивительной скоростью.

источник: jetman