Новые виды полимеров облегчат электромобили вдвое и сократят энергопотребление

Современные автомобили построены из металла и стекла — прочных, но тяжелых материалов. Если заменить их пластмассами, можно сделать машины намного легче и значительно сократить энергопотребление.

Многие исследователи и инженеры активно работают над созданием легких и устойчивых пластмасс. Например, в японской компании Sumitomo Chemical планируют изготавливать из пластика автомобильные окна, специалисты уже создали прозрачный пластик, скомбинировав свойства оргстекла и поликарбоната.

Испытания показали, что материал может использоваться даже для лобовых стекол. К сожалению, японские стандарты требуют изготавливать автомобильные окна исключительно из стекла, но в Sumitomo надеются, что регуляторы изменят правила.

Иной подход применяют в компании Toray Industries. Здесь научились создавать пластик, у которого прочность на растяжение увеличина в 8 раз, а сопротивление изгибу — в 50. Для этого материал смешали с полиротаксаном — макромолекулой, состоящей из эластичных колец. Соединив такую пластмассу с углеволокном, можно строить легкие, прочные и долговечные каркасы автомобилей.

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Свое видение «облегченного автомобиля» представили ученые из Токийского университета. Ожидается, что благодаря использованию прочных полимеров, в том числе армированных углеволокном пластмасс, он будет весить на 38% меньше металлического — или 832 кг против 1333 кг.

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По словам исследователей, замена металла и стекла на полимеры особенно важна для электромобилей и летающих машин. Однако у новой технологии есть серьезный недостаток — высокая цена. По сравнению со стандартными материалами полимеры стоят в несколько раз дороже.