Новые шины от Goodyear — смогут заряжать электромобили

Было бы здорово, если бы автомобили могли заряжаться от трения шин об асфальт, не правда ли? Владельцам электромобилей не дают покоя тревожные мысли об относительно небольшом пробеге на одном заряде, к тому же и сами батареи имеют ограниченную емкость и не так уж быстро заряжаются.

Компания Goodyear, один из мировых лидеров производства автомобильных покрышек, анонсировала свою концепцию автошин, способных генерировать электрическую энергию.

Концепт получил название BH03. Goodyear пока-что не торопится озвучивать все детали нового проекта, известно лишь то, что шины будут поглощать тепло, выделяемое при трении в процессе езды резины о дорогу, а также при любой ее деформации.

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Кроме того, материалом для самой шины послужила специальная резина с термо-пьезоэлектрическим покрытием, способным улавливать солнечное излучение и тепло во время стоянки автомобиля и трансформировать его в электроэнергию для зарядки аккумулятора или батарей.

Каких либо технологических спецификаций, например, каким образом «энергопокрышка» BH03 будет подключена к электросистеме машины, производитель не огласил. Точно также неизвестными остались такие подробности, как количество вырабатываемой электроэнергии.