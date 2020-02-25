Новые аккумуляторы увеличат дальность пробега электромобилей Tesla до 640 км

Во время встречи с акционерами Илон Маск заявил, что уже скоро электромобили Tesla смогут проезжать до 640 км без подзарядки. Тогда пробег версии Model S достигал 600 км. С тех пор Tesla уже увеличила дальность этого электромобиля до 628 км и назвала его Model S Long Range Plus.

Стало известно, что компания готовит новую конфигурацию аккумуляторов, которые должены увеличить дальность пробега электромобилей компании Tesla.

Инженеры Tesla разрабатывают новую конфигурацию с группами из 108 элементов для 450-вольтовой батареи с энергоемкостью около 109 кВт*ч.

СЕКРЕТ УСПЕХА TESLA — ЭТО ДЕШЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Такой батареи, установленной в Model S, должно хватить на 640 км, о которых и говорил Маск.

источник: electrek