Новое поколение VW Caddy, «смартфон на колесах», порадует любителей маленьких фургонов и мини-кемперов

Volkswagen представил новый Caddy пятого поколения. Этот автомобиль предвещает рассвет новой эры в мини-автофургонах Volkswagen, первые примеры которых дебютируют в Дюссельдорфе.

Независимо от того, используется ли он как туристический, грузовой или пассажирский фургон, новый Caddy предлагает больше пространства, больше стиля и достаточно цифровых технологий, чтобы Volkswagen мог представить его как нечто вроде «смартфона на колесах».

Volkswagen обещает, что каждая деталь Caddy была переработана, от пятен контакта шин до новой панорамной стеклянной крыши. Его усилия начинаются с адаптации платформы Modular Transverse Matrix (MQB) к небольшому фургону, что лежит в основе измененных размеров фургона, нового внешнего вида и набора из 19 систем помощи водителю.

Это все еще крошечный фургон, но Caddy немного растянулся MQB. Его длина 4 501 мм изменилась на 93 см стала длиннее, чем у исходного Caddy с короткой колесной базой, новая модель также набрала 63 см в ширину. Volkswagen говорит, что максимальная высота загрузки, была немного увеличена до 1273 мм. Фургон стоит на колесной базе 2755 мм и может перевозить максимум 3,3 куб.м груза, что на одну десятую часть куб.м больше, чем у предыдущей модели.

И наоборот, Caddy Maxi с длинной колесной базой, который дебютирует в будущем, сжимается в размерах, его длина составляет 4853 мм, что на 25 мм меньше. Он предлагает грузоподъемность 4 куб.м по сравнению с 4,2 куб.м.

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Что касается того, что видно в этих измерениях, Caddy принимает слегка более гладкую форму, наполненную новыми модными репликами. Он носит легкую улыбку на тонкой, слегка изогнутой решетке, закрытой новым дизайном светодиодных фар. Передний бампер отличается современным дизайном в цветом кузова.

Перемещаясь вправо назад, линия крыши Caddy немного наклоняется назад, а затем резко падает в вертикальный задний конец, в котором доминирует широкое тонированное ветровое стекло, которое впадает в черные окружения высоких вертикальных задних фонарей. Как и передние фары, задние фонари имеют новый светодиодный дизайн.

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Система входа и зажигания без ключа открывает двери, в результате чего водитель попадает в автомобиль. Доступная цифровая кабина дополняется информационно-развлекательным сенсорным экраном размером от 6,5 до 10 дюймов. В дополнение к технологически ориентированному обновлению подключены службы, поддерживаемые картой eSIM, и набор цифровых элементов управления освещением, аудио, меню и многим другим.

Из 19 доступных функций помощи водителю шесть являются новыми для Caddy, в том числе новейший адаптивный круиз-контроль, работающий на всем диапазоне скоростей, помощь прицепу и боковая помощь с сигналом заднего движения. Четырехцилиндровый двигатель TDI был полностью обновлен, чтобы соответствовать нормам выбросов Евро-6 2021, с мощностью от 74 до 121 л.с. (55 и 90 кВт). Также будет предлагаться газовый двигатель с турбонаддувом (TSI) и газовый двигатель с наддувом (TGI).

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Помимо моделей с длинной и короткой колесной базой, Caddy будет по-прежнему доступен в качестве грузового фургона, пятиместного MPV и семиместного.

источник: vwpress