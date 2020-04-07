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Новое изобретение улавливает до 90% солнечного света и хранит его в виде тепловой энергии

07.04.2020
Новое изобретение улавливает до 90% солнечного света и хранит его в виде тепловой энергии

Исследователи из Хьюстонского университета (UH) разработали гибридное устройство, которое способно выполнять сразу две функции: эффективно улавливать солнечный свет и сохранять его энергию до момента возникновения потребности в ней.

Его можно будет использовать в ряде промышленных процессов, в том числе при производстве электроэнергии, ректификации или опреснении морской воды.

Работа традиционных солнечных панелей базируется на фотоэлектрической технологии, с помощью которой вырабатывается электроэнергия. Новое устройство удерживает солнечное излучение и хранит его в виде тепловой энергии. Его разработка позволит расширить границы применения гелиосистем, преодолев естественные ограничения – погодные явления и ограниченность светового дня.

Ученые описали свое изобретение в журнале Joule. Они утверждают, что совмещение молекулярного накопителя энергии (molecular storage material, MSM) и аккумулятора скрытой теплоты обеспечивает суточную бесперебойную работу нового девайса. Предварительные испытания свидетельствуют о его высокой эффективности – оно способно улавливать до 90% света, а ночью удается активизировать до 80% сохраняющейся энергии.

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Хади Гасеми, доцент UH и соавтор научной статьи, заявил, что необычные характеристики прибора удалось обеспечить за счет возможности улавливать излучение Солнца в широком спектре, проводить подготовку для ее непосредственного использования и запасать излишки на молекулярном уровне. Для достижения подобного эффекта было использовано органическое соединение норборнадиен-квадрициклан, отличающееся высокой энергоемкостью, выдающимися показателями тепловыделения и стабильностью при длительном хранении энергии.

Соавтор Хади Гасеми Т. Рэндалл Ли, профессор химии UH, рассказал, что одним из преимуществ устройства является хранение энергии на молекулярном уровне не в форме тепла, которое со временем рассеивается. Конструкция прибора практически исключает тепловые потери благодаря отсутствию необходимости перемещать энергию по каким-либо трубопроводам или магистралям.

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В течение дня энергия может накапливаться при температуре до 120 градусов Цельсия в молекулярном накопителе. Ночью при отсутствии солнечного излучения она высвобождается посредством перехода низкоэнергетических молекул в более высокоэнергетические соединения.

источник: egr

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