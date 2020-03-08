Новое чудо построили в ОАЭ — музей Louvre Abu Dhabi

Лувр Абу-Даби – это не филиал парижского музея, а самостоятельная культурная единица. Прославленное слово «Лувр» в названии нового музея должно придать оттенок почтенности и солидности молодому культурному комплексу. Первые 600 экспонатов, выставленные в музее, предоставлены Объединением Музеев Франции (300 штук из 13-и музеев) и местным художественным собранием (300 штук).

Музей Louvre Abu Dhabi, созданный французским архитектором Жаном Нувелем, является первым объектом нового «культурного района» Саадият. Власти эмирата планируют на безлюдном острове площадью равной четверти Парижа построить еще несколько музеев мирового уровня по проектам лучших дизайнеров и архитекторов.

Фотографии нового уникального архитектурного сооружения не могут передают волшебство и красоту внутренних помещений, ведь снаружи стальной купол хоть и выглядит необычно, но не является «восхитительным объектом». Зато внутренние помещения вызывают восторг и восхищение: сквозь ажурную крышу льется «легкий солнечный дождь», мягко освещая выставочные залы, окруженные со всех сторон морем. Между огромными белыми кубами мягко протекает вода, что по замыслу автора проекта символизирует белые постройки арабских поселений.

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Уникальный купол музея спроектирован таким образом, что вызывает ощущение левитации конструкции над головами посетителей. Необычный эффект достигается четырьмя опорами, тщательно скрытыми от посторонних глаз внутри здания. Ажурный купол весом более чем Эйфелева башня состоит из восьми металлических слоев общей толщины около семи метров.

Новый музей представлен как символ культурного универсализма и открытости всем народам планеты. Мультикультурная экспозиция музея ориентирована на время, а не на место. В одном зале соседствуют экспонаты со всех уголков мира объединенные одной временной эпохой. Средневековые европейские картины и мексиканские боги одного периода, индийские статуэтки и античные скульптуры, рыцарские латы и доспехи японских самураев одной эпохи.

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«Основная идея культурного сооружения – это создать арабскую агору, место для людей, которые будут приходить сюда снова и снова, любоваться произведениями искусства и обсуждать их» – говорит автор проекта Жан Нувель. Созданный им уникальный музейный комплекс Лувр Абу-Даби уже стал частью местной культуры и его нельзя себе представить в другом месте планеты.

Несколько основных показателей комплекса:

651 миллион долларов – суммарная стоимость строительства;

610 миллионов долларов – плата за 30 лет за слово «Лувр» в названии;

64 тысячи кв. метров – общая площадь музейного комплекса;

180 метров – диаметр основного музейного купола;

7500 тонн – общий вес многослойного ажурного купола;

7850 отверстий в куполе для создания «нежного солнечного дождя».

источник: architecturalrecord