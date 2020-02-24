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Новая версия GPS III. Что нового?

24.02.2020
Новая версия GPS III

Существующая система GPS II точна, но GPS III собирается вывести ее на совершенно новый уровень. Ожидается, что следующее поколение GPS будет в 3 раза точнее.

Технологии развиваются с бешеной скоростью. Помнится, где-то 10 лет назад все мы хотели купить смартфон с поддержкой высокоскоростного 4G-интернета, а сейчас с нетерпением ждем запуска 5G-сетей. Также время от времени компании выпускают обновления операционных систем и других технологий, а вот об обновлении системы спутниковой навигации GPS многие из нас никогда даже не слышали. А ведь она активно используется всеми нами для навигации по городам и даже для банальной настройки часов на смартфоне! У нас есть хорошая новость — в 2023 году технология будет обновлена и станет лучше.

Глобальная система позиционирования GPS была придумана в далеком 1973 году и изначально использовалась только в военных целях. Сейчас технология в основном помогает военным летчикам лучше ориентироваться в пространстве во время полета, но также система служит и для увеличения точности нанесения ракетных ударов. С течением времени она стала доступна и для обычных пользователей и сегодня попросту необходима для работы автомобильных карт и даже мобильных игр.

Обновление GPS — что нового?

Об этом мало кто знает, но на данный момент все мы пользуемся вторым поколением GPS. Ничего плохого о ней сказать нельзя — система определяет местоположение объекта с точностью 5-10 метров и работает практически без сбоев. Все это обеспечивается 32 GPS-спутниками, которые изредка заменяются новыми, потому что срок их службы составляет не более 7,5 лет. Звучит неплохо, но совершенству нет предела — система третьего поколения будет намного лучше существующей сегодня версии.

Новая версия GPS III

Разработка так называемого GPS III ведется уже давно и Министерство обороны США уже вывела на орбиту Земли два спутника. В этом деле ей помогла военно-промышленная компания Lockheed Martin, которая в 2018 году вывела первый спутник GPS III под названием «Веспуччи» и получила за это 529 миллионов долларов. Второй спутник, «Магеллан», был запущен в августе 2019 года за более крупную сумму. Считается, что стоимость запуска последующих аппаратов составит не менее 5,5 миллиардов долларов.

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В скором будущем Министерство обороны планирует запустить еще 9 спутников. Известно, что каждый из них прослужит около 15 лет, что в два раза больше, чем срок службы нынешних аппаратов. Также они обеспечат позиционирование с точностью примерно 1-3 метра, а их мощные сигналы будут проходить даже через толстые бетонные стены и другие преграды. Вы же знаете, что внутри зданий с толстыми стенами система GPS, как правило, перестанет работать? Таких неприятных ситуаций явно станет меньше, поэтому смартфоны и навигаторы будут быстрее и точнее строить маршруты.

Новая версия GPS III

Запуск системы GPS III также положительно отразится на количестве пользующихся ею людей. Дело в том, что обновленная технология сможет работать на новой гражданской частоте L1C, которая совместима с европейской навигационной системой Galileo, японской QZSS и китайской Beidou. Ожидается, что в будущем смартфоны и прочие устройства с GPS-приемниками смогут собирать данные с разных систем и использовать их для улучшения позиционирования.

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Не стоит забывать, что GPS — это военная технология. На данный момент правительство занимается установкой так называемых Систем оперативного управления GPS следующего поколения. Их строительство и настройку взяла на себя компания Raytheon, которая планирует завершить работу к 2023 году. Когда все будет готово, военные смогут передавать более защищенные сигналы с восьмикратной устойчивостью к помехам.

Судя по всему, технология GPS третьего поколение привнесет много полезного как в военную сферу, так и в жизни обычных пользователей.

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