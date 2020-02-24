Новая версия GPS III. Что нового?

Существующая система GPS II точна, но GPS III собирается вывести ее на совершенно новый уровень. Ожидается, что следующее поколение GPS будет в 3 раза точнее.

Технологии развиваются с бешеной скоростью. Помнится, где-то 10 лет назад все мы хотели купить смартфон с поддержкой высокоскоростного 4G-интернета, а сейчас с нетерпением ждем запуска 5G-сетей. Также время от времени компании выпускают обновления операционных систем и других технологий, а вот об обновлении системы спутниковой навигации GPS многие из нас никогда даже не слышали. А ведь она активно используется всеми нами для навигации по городам и даже для банальной настройки часов на смартфоне! У нас есть хорошая новость — в 2023 году технология будет обновлена и станет лучше.

Глобальная система позиционирования GPS была придумана в далеком 1973 году и изначально использовалась только в военных целях. Сейчас технология в основном помогает военным летчикам лучше ориентироваться в пространстве во время полета, но также система служит и для увеличения точности нанесения ракетных ударов. С течением времени она стала доступна и для обычных пользователей и сегодня попросту необходима для работы автомобильных карт и даже мобильных игр.

Обновление GPS — что нового?

Об этом мало кто знает, но на данный момент все мы пользуемся вторым поколением GPS. Ничего плохого о ней сказать нельзя — система определяет местоположение объекта с точностью 5-10 метров и работает практически без сбоев. Все это обеспечивается 32 GPS-спутниками, которые изредка заменяются новыми, потому что срок их службы составляет не более 7,5 лет. Звучит неплохо, но совершенству нет предела — система третьего поколения будет намного лучше существующей сегодня версии.

Разработка так называемого GPS III ведется уже давно и Министерство обороны США уже вывела на орбиту Земли два спутника. В этом деле ей помогла военно-промышленная компания Lockheed Martin, которая в 2018 году вывела первый спутник GPS III под названием «Веспуччи» и получила за это 529 миллионов долларов. Второй спутник, «Магеллан», был запущен в августе 2019 года за более крупную сумму. Считается, что стоимость запуска последующих аппаратов составит не менее 5,5 миллиардов долларов.

Как улучшить GPS? У Минобороны США есть ответ!

В скором будущем Министерство обороны планирует запустить еще 9 спутников. Известно, что каждый из них прослужит около 15 лет, что в два раза больше, чем срок службы нынешних аппаратов. Также они обеспечат позиционирование с точностью примерно 1-3 метра, а их мощные сигналы будут проходить даже через толстые бетонные стены и другие преграды. Вы же знаете, что внутри зданий с толстыми стенами система GPS, как правило, перестанет работать? Таких неприятных ситуаций явно станет меньше, поэтому смартфоны и навигаторы будут быстрее и точнее строить маршруты.

Запуск системы GPS III также положительно отразится на количестве пользующихся ею людей. Дело в том, что обновленная технология сможет работать на новой гражданской частоте L1C, которая совместима с европейской навигационной системой Galileo, японской QZSS и китайской Beidou. Ожидается, что в будущем смартфоны и прочие устройства с GPS-приемниками смогут собирать данные с разных систем и использовать их для улучшения позиционирования.

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Не стоит забывать, что GPS — это военная технология. На данный момент правительство занимается установкой так называемых Систем оперативного управления GPS следующего поколения. Их строительство и настройку взяла на себя компания Raytheon, которая планирует завершить работу к 2023 году. Когда все будет готово, военные смогут передавать более защищенные сигналы с восьмикратной устойчивостью к помехам.

Судя по всему, технология GPS третьего поколение привнесет много полезного как в военную сферу, так и в жизни обычных пользователей.