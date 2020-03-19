Новая установка HomeBiogas теперь производит биогаз из мусора в домашних условиях на 30% эффективнее

Израильская компания HomeBiogas разработала инновационную установку, способную в домашних условиях производить биогаз из любых органических отходов. Недавно производители представили модель третьего поколения, которая, по их словам, создает на 30% больше чистого топлива, чем предыдущий образец.

С момента выхода первого проекта в 2015 году команда доработала дизайн, создав гораздо более эффективный и простой в сборке механизм. Основные изменения коснулись формы варочного котла, в котором колонии бактерий естественным образом перерабатывают органику, в результате чего выделяется биогаз. Получаемый газ можно подать по трубам на кухню для приготовления пищи на плите, а отходы применить в качестве удобрения.

«Размер варочного котла увеличился на 20% и составляет теперь 1,4 кубических метра. Он вмещает еще больше бактерий – следовательно, ускоряется процесс производства биогаза, — говорит представитель HomeBiogas. — Важно отметить, что мы изменили именно форму, а не размер котла».

Также производители сократили количество деталей с 15 до 4. Обновленная модель состоит из воронки для загрузки отходов, варочного котла, газового баллона и выгрузного отверстия. Такая система не только проста в обслуживании, но и более долговечна.

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«Меньше деталей – меньше проблем, — рассказывают сотрудники HomeBiogas. — К тому же, снижается вероятность возникновения повреждений и износа».

Чтобы запустить установку, потребуется солнечное место и всего около 100 л навоза. Важно и то, что по окончании срока эксплуатации каждый компонент системы подлежит полной вторичной переработке. Кроме того, помимо возобновляемого газа, девайс производит удобрение, не издает неприятных запахов, а его установка и обслуживание намного проще, чем у аналогов на рынке.

Свой дебютный проект HomeBiogas реализовали на основе народного финансирования. Запуск в производство новой модели также предполагается осуществить с помощью краудфандинга на сайте Kickstarter.

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Второй вариант – вложиться в производство с последующим приобретением аппарата. Инвесторам из Евпропы доставка супер-машины на дом обойдется в US$598-634. Это дешевле, чем покупать продукцию уже после запуска проекта, ведь рекомендованная розничная цена составит US$720.

источник: homebiogas