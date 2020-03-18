Новая твердотельная батарея от Samsung в 3 раза превосходит лучший литиевый аккумулятор

Исследователи компании Samsung опубликовали работу с описанием твердотельной литий-металлической батареи нового поколения, плотность энергии у нее намного выше, чем у традиционных литий-ионных аккумуляторов. К тому же, за счет отсутствия электролита, такая конструкция более безопасна.

Долгое время основной проблемой литий-металлических аккумуляторов оставалось нарастание дендритов на анодах. В Samsung нашли способ справиться с ней — серебряно-углеродное напыление на поверхности анода. Слоя толщиной 5 микрометров оказалось достаточно, чтобы защитить батарею от разрушения.

Новый подход позволил довести плотность энергии в аккумуляторах до 900 Вт*ч/л. Для сравнения: лучшие литий-ионные батареи сегодня имеют плотность энергии в районе 250 Вт*ч/кг. Ежегодно за счет совершенствования технологий удается улучшать этот показатель примерно на 5%.

Еще несколько лет назад плотность энергии аккумуляторов Tesla была 180 Вт*ч/кг. Прорыв инженеров Samsung приведет к революции в аккумуляторах для всех вариантов их использования — от электромобилей и смартфонов до промышленных систем хранения энергии.

ПРОТОННАЯ БАТАРЕЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛИТИЙ-ИОННЫМИ

Плотность хранения энергии, достигнутая инженерами Samsung, резко приблизила аккумуляторы к такому традиционному источнику энергии, как бензин — у него этот показатель 2 900 Вт*ч/кг.

Разумеется, прежде чем технология станет основой для коммерческих устройств, необходимо будет провести множество дополнительных исследований. Однако если учесть, что разработкой занимается одна из крупнейших технологических компаний в мире, путь из лаборатории в производственные цеха может занять не годы, а месяцы.

БАТАРЕИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧАТ ЕМКОСТЬ И СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ

В случае успеха литий-металлические батареи можно будет использовать во всех видах электроники. В частности, они позволят ускорить распространение электромобилей: можно будет одновременно уменьшить вес батарей на 50%, увеличив при этом почти в 2 раза их мощность и существенно увеличить дальность пробега электромобиля на одной зарядке.

источник: cleantechnica