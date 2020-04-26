Носимое устройство вырабатывает энергию при ходьбе, и может заряжать гаджеты

В Китайском университете Гонконга разработали носимое устройство, которое вырабатывает энергию при ходьбе, и может подзаряжать смартфоны и прочую мелкую электронику. Важный нюанс – оно не создает дополнительную нагрузку на человека, не обременяет его. Нужно просто двигаться.

Идея основана на том, что небыстрая ходьба – самый простой способ движения человеческого тела, который происходит с минимальными потерями энергии. При этом больше всего движений совершает коленный сустав, на котором китайские инженеры и закрепили 307-граммовый генератор энергии. Одна его часть находится выше колена, вторая ниже, между собой они соединены подвижным поршнем – такая система преобразует вращательное движение колена в линейное.

К поршню прикреплена полоса из углеродного волокна, которая генерирует энергию при деформации, создаваемой давлением поршня. Мощность системы составляет 1,6 мкВт при скорости ходьбы от 2 до 6,5 км/ч. Этого мало для подзарядки квадрокоптера, но вполне хватит для GPS-трекера или фитнес-браслета. Самое же важное – многочасовые испытания показали минимальный дискомфорт у добровольцев, тестировавших устройство.

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Пока что это прототип, который не вышел за пределы лаборатории. Для тестирования в полевых условиях китайские изобретатели хотят создать несколько версий: для альпинистов, военных и спортсменов. Все они по роду деятельности много ходят и при этом используют передовые электронные устройства.