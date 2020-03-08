Норвежская семья построила энергоэффективный дом, под стеклянным геодезическим куполом (фото)

Норвежская семья своими руками построила энергоэффективный дом за полярным кругом на острове Сандхорноя. Бенджамин и Ингрид Яртефёльгер воплотили свою мечту в реальность и поселились на севере Норвегии в 1 000 км от Осло.

Они построили трехэтажный дом с пятью спальнями под стеклянным геодезическим куполом высотой 8 метров. Геодезический купол (геокупол) – сооружение, имеющее сферическую форму, которая обеспечивается специальными треугольными секциями, придающими структуре особую прочность.

Непосредственно жилая постройка сооружена из экологически чистых материалов и, по сути, представляет собой саманный дом – его основными строительными компонентами стали глина, песок и солома. Стеклянный купол поверх экодома не только защищает его от сурового климата заполярья, но и создает внутри тепличные условия, позволяющие владельцам выращивать фрукты и овощи большую часть года.

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Семья Яртефёльгер поселилась на севере Норвегии в геодоме под куполом площадью 180 кв. метров. Семья, включающая четырех детей, построила экодом из органических материалов, которые можно найти на острове.

Купол высотой 25 футов (8 метров) накрывает трехэтажный дом с пятью спальнями и двумя ванными комнатами, под ним находится гараж

энергоффективное здание под стеклянной теплицей.

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Под стеклянным куполом-теплицей находится внутренний сад, в котором семья выращивает абрикосы, виноград, киви, сливы, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты. Вся использованная жителями дома вода подвергается рециклингу и идет на поливку огорода, из остатков пищи изготавливается компост, которым удобряется сад.

«Когда заходишь в наш дом, то переживаешь ощущения, которые не сравнимы ни с одним зданием в мире», — говорит Ингрид. Благодаря прозрачному куполу обитатели экодома могут наслаждаться панорамными видами дикой природы и красотами северного сияния.

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«Здесь уникальная атмосфера. Внутри дома так спокойно, что иногда можно услышать саму тишину», — рассказывает Бенджамин.