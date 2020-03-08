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Норвежская семья построила энергоэффективный дом, под стеклянным геодезическим куполом (фото)

08.03.2020
Норвежская семья построила энергоэффективный дом, под стеклянным геодезическим куполом

Норвежская семья своими руками построила энергоэффективный дом за полярным кругом на острове Сандхорноя. Бенджамин и Ингрид Яртефёльгер воплотили свою мечту в реальность и поселились на севере Норвегии в 1 000 км от Осло.

Они построили трехэтажный дом с пятью спальнями под стеклянным геодезическим куполом высотой 8 метров. Геодезический купол (геокупол) – сооружение, имеющее сферическую форму, которая обеспечивается специальными треугольными секциями, придающими структуре особую прочность.

Норвежская семья построила энергоэффективный дом, под стеклянным геодезическим куполом

Непосредственно жилая постройка сооружена из экологически чистых материалов и, по сути, представляет собой саманный дом – его основными строительными компонентами стали глина, песок и солома. Стеклянный купол поверх экодома не только защищает его от сурового климата заполярья, но и создает внутри тепличные условия, позволяющие владельцам выращивать фрукты и овощи большую часть года.

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Семья Яртефёльгер поселилась на севере Норвегии в геодоме под куполом площадью 180 кв. метров. Семья, включающая четырех детей, построила экодом из органических материалов, которые можно найти на острове.

Норвежская семья построила энергоэффективный дом, под стеклянным геодезическим куполом

Купол высотой 25 футов (8 метров) накрывает трехэтажный дом с пятью спальнями и двумя ванными комнатами, под ним находится гараж
энергоффективное здание под стеклянной теплицей.

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Под стеклянным куполом-теплицей находится внутренний сад, в котором семья выращивает абрикосы, виноград, киви, сливы, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты. Вся использованная жителями дома вода подвергается рециклингу и идет на поливку огорода, из остатков пищи изготавливается компост, которым удобряется сад.

Норвежская семья построила энергоэффективный дом, под стеклянным геодезическим куполом

«Когда заходишь в наш дом, то переживаешь ощущения, которые не сравнимы ни с одним зданием в мире», — говорит Ингрид. Благодаря прозрачному куполу обитатели экодома могут наслаждаться панорамными видами дикой природы и красотами северного сияния.

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«Здесь уникальная атмосфера. Внутри дома так спокойно, что иногда можно услышать саму тишину», — рассказывает Бенджамин.

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