Норвегия первая страна в мире запретившая вырубку лесов

Норвегия стала первой страной в мире, которая запретила обезлесение, новаторский шаг, который может оказать серьезное глобальное воздействие.

Это означает, что норвежские власти не будут заключать никаких правительственных контрактов с компаниями, участвующими в вырубке деревьев.

Данное обязательство было внесено в Комитет норвежского парламента по энергетике и окружающей среде став частью национального плана по сохранению биоразнообразия Норвегии, план в настоящее время находится в процессе осуществления.

При нынешних темпах обезлесения тропические леса по всему миру могут полностью исчезнуть в течение 100 лет. Восемьдесят процентов животных и растений на планете живут именно в лесах, и многие виды не смогут выжить, если они потеряют естественную среду обитания.

Деревья также играют важную роль в поглощении парниковых газов и загрязняющих частиц, влияющих на качество воздуха и в целом на окружающую среду. Главным фактором ведущим к обезлесению является сельское хозяйство. Фермеры, избавляя свои земли от деревьев и освобождая, таким образом место для скота, используют процесс, известный как подсечно-огневое земледелие. Когда фермеры уничтожают леса сжигая их, углерод в деревьях выделяет углекислый газ, один из самых главных факторов изменения климата на нашей планете.

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По данным Climate Action, производство сои, говядины, пальмового масла и изделий из древесины в семи странах с высокими темпами обезлесения (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Индонезия, Малайзия и Папуа-Новая Гвинея) привело к исчезновению 40% тропических лесов на планете и 44%, связанных все с тем же производством, выбросам углерода в период с 2000 по 2011 год.

Для того, чтобы противодействовать обезлесению в Бразилии, Либерии и Индонезии, Норвегия инвестировала большие суммы денег. Нынешний шаг – запрет на вырубку лесов, продолжает защиту жизненно важных лесов мира.

В 2008 году Норвегия выделила Бразилии 1 миллиард долларов. Инвестиции окупились. К 2015 году южноамериканская страна сохранила более 33 000 квадратных миль леса и, таким образом помогла уберечь от попадания в атмосферу 3,2 миллиарда тонн углекислого газа.

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«Это важная победа в борьбе по защите тропического леса. В течение последних нескольких лет ряд компаний обязались прекратить закупку товаров, которые могут быть связаны с разрушением тропического леса. На сентябрьском саммите ООН по климату в Нью-Йорке в 2014 году, норвежское правительство совместно с Германией и Великобританией взяло на себя обязательства по продвижению национальных инициатив, поощряющих цепочки поставок, для которых не нужна вырубка лесов, в том числе посредством политики государственных закупок, чтобы устойчиво поставлять сырьевые товары, такие как нефть, соя, говядина и древесина», — говорит Нилс Херманн Ранум из Фонда тропических лесов Норвегии.

Норвегия стала первой страной в мире, предпринявшей столь широкомасштабный шаг против обезлесения, Норвегия хочет подать пример другим странам, рассматривающим возможность проведения аналогичной политики.

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«До сих пор этого никто не делал. Таким образом, весьма позитивно, что норвежское государство сейчас решило подать пример, в том числе, и установив строгие требования в отношении государственных закупок. Другие страны должны обратить внимание на эту инициативу властей Норвегии и принять аналогичные обязательства по запрету вырубки лесов», — уверен Ранум.