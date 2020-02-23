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Норвегия перерабатывает 97% всего используемого пластика

23.02.2020
Норвегия перерабатывает 97% всего используемого пластика

Власти Норвегии с помощью технологии компании Infinitum создали одну из наиболее эффективных и результативных систем по переработке пластика в мире. На сегодняшний день страна перерабатывает 97% всего используемого пластика, а большую его часть снова выпускает на рынок.

Технология позволяет стране перерабатывать 97% всего пластика, особенно пластиковых бутылок, 92% из которых позволяют заново использовать их для розлива напитков. В окружающую среду попадает не более 1% всего используемого в стране пластика.

Норвегия перерабатывает 97% всего используемого пластика

Технология позволяет использовать одну и ту же пластиковую бутылку не менее 50 раз. При этом в США уровень переработки пластиковых бутылок составляет не более 30%, а в Великобритании — 20%.

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В традиционной модели производства бизнесу дешевле создавать новый пластик, чем перерабатывать старый и использовать его. В Норвегии при покупке пластиковой бутылки люди платят налог за ее использование около $0,3. Получить их обратно можно, сдав эту бутылку в специальный торговый автомат. Так во многих европейских странах принимают стеклянные бутылки — это позволяет увеличить количество отсортированного мусора.

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Помимо работы с покупателями власти страны ввели экологический налог для производителей пластмасс. Бизнес может избежать его только в случае, если использует переработанные бутылки больше, чем продукцию из нового пластика.

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