Нью-йоркский дизайнер Элора Харди строит уникальные экологичные дома из бамбука (фото)

Нью-йоркский дизайнер Элора Харди оставила мир элитной моды и переехала на индонезийский остров Бали. В это время её отец заканчивал строительство кампуса «Зелёной школы» полностью из бамбука. Новые творческие возможности превратили дизайнера в архитектора и Элора Харди полностью сосредоточилась на новой сфере деятельности – разработка и строительство экологичных зданий из бамбука.

Лидер коллектива Ibuku рассказала об особенностях построек из бамбука. Вначале выбирается совершенно конкретное место для будущей постройки, ведь здание должно естественным образом вписываться в окружающую природу. Затем из набросков и эскизов появляется план здания, на основании которого изготавливается бамбуковая структурная модель в масштабе 1:50, которая позволяет взглянуть на соединение архитектурного искусства и техники строительства.

Команда из местных строителей руководствуется не чертежами в процессе работы, а бамбуковой моделью здания.Суммарно в процессе строительства одного здания участвует более 100 человек, однако в среднем около 20 специалистов работают одновременно. Не используется никакая тяжелая техника – нет ни кранов, ни бульдозеров. Стены дома сплетаются прямо на месте, бамбуковые штифты и прочий крепёж так же изготавливаются по мере строительства. В результате получаются дома, построенные полностью на основе ручной работы.

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Строительный материал, бамбук Petung, собирается в ближайших окрестностях. Обычно команда Ibuku использует 7 разновидностей древесины из 1500 мировых сортов бамбука. Легкие и гибкие побеги сорта достигают полезной длины 18 метров и являются отличным материалом для строительства. Скорость роста бамбука такова, что уже через 3-5 лет растение можно использовать как древесину для новых домов.

Бамбук – это растение со сладким соком, поэтому жуки и прочие насекомые могут съесть его полностью. Для строительных целей древесину обрабатывают натуральным борным соляным раствором. Экологический бамбуковый фонд на Бали постоянно разрабатывает новые технологии превращения древесины в долговечный строительный материал.

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В экологичных бамбуковых домах активно используются солнечные панели и аккумуляторные батареи, ведь современное жилище должно быть удобным и комфортным. Бамбук идеально подходит для строительства зданий в тропическом климате. Существующие и строящиеся дома, школы, гостиницы – отличное подтверждение этому факту.

Компания Элоры Харди смогла объединить опыт местных мастеров и современные тенденции в архитектуре. Большинство строителей команды Ibuku – это жители острова Бали, которые с успехом проходят обучение и расширяют масштабы строительства бамбуковых зданий.

источник: inhabitat